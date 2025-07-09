Дифференцированные коэффициенты к железнодорожным тарифам в направлении портов нарушают антимонопольное законодательство – ЕВА

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации выражают обеспокоенность намерениями АО "Укрзалізниця" ввести дифференцированные повышающие коэффициенты для расчета тарифов на грузовые перевозки в направлении отдельных морских портов. Бизнес считает эту инициативу необоснованной и такой, которая может навредить украинским экспортерам и экономике в целом.

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В заявлении ЕБА по этому поводу говорится, что новая инициатива АО УЗ противоречит принципам равного доступа к инфраструктуре и создает риски несоблюдения антимонопольного законодательства.

В Ассоциации отмечают: установление различных тарифов для перевозок в направлении отдельных портов фактически будет означать вмешательство в формирование себестоимости перевозок, что не согласуется с действующим законодательством, ведь тарифы должны формироваться по прозрачным и объективным критериям, а не только на основе направления перевозки.

В ЕБА также отмечают, что в условиях войны экспортные компании ключевых секторов экономики уже сталкиваются с высокими затратами на логистику. В такой ситуации повышение тарифов на перевозки в наиболее загруженные морские порты может еще больше "ударить" по экспорту и привести к росту себестоимости украинской продукции на внешних рынках, снижению конкурентоспособности Украины как экспортера и сокращению валютных поступлений.

А в долгосрочной перспективе это может привести к переориентации грузов на автомобильный транспорт и, соответственно, снижению грузооборота и доходов самой "Укрзализныци".

В ЕБА говорят, что такие инициативы вызывают беспокойство, учитывая уже принятые решения по формированию тарифных расстояний до Одесского и Черноморского портов. Сейчас поезда направляют длинным маршрутом, что уже увеличило стоимость железнодорожных перевозок и повысило конечную цену экспортной продукции.

Эксперты Ассоциации отмечают: поддержка речных или менее загруженных портов должна происходить через целевые субсидии, инвестиции или развитие инфраструктуры, а не путем повышения тарифов для экспортеров.

Ранее в Федерации работодателей транспорта Украины также выступили против данной идеи АО УЗ. Председатель Федерации Орест Климпуш заявил, что эта инициатива – не просто техническое решение по тарифной модели, а симптом гораздо более глубокой проблемы: попытка государственной монополии управлять рынком, преследуя собственные цели, без учета принципов добросовестной конкуренции, экономической логики и национальных интересов. На практике – это ручное вмешательство в рынок логистики, которое противоречит как здравому смыслу, так и принципам транспортной политики ЕС, к которым стремится Украина.