Как сообщает Bloomberg, ожидается, что Международный валютный фонд уже на этой неделе потребует от Украины девальвацию гривни,, снижение процентных ставок и увеличение налогов.

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При этом Нацбанк Украины, наоборот, ослаблять гривню не хочет, ибо это может привести к неконтролируемому росту цен. Хотя с другой стороны — все признают, что удешевление гривни облегчит экспорт и даст возможность экспортёрам соответственно уплачивать бОльшие налоги.

Поскольку речь идёт об условиях выполнения кредитной программы на сумму 15,6 млрд долларов, из которых 1,1 млрд должны быть разблокированы для Украины в ближайшей перспективе, победит в споре, безусловно, МВФ.

Гривня упадёт, то есть доллар и евро вырастут, цены вырастут, налоги вырастут (и не только благодаря экспорту, но и вследствие роста налоговых ставок), процентные ставки упадут, а увеличение производства вследствие удешевления кредитов и соответствующий толчок экономике в мирное время приводят к существенному экономическому росту, но как всё это будет происходить во время войны, увидим.