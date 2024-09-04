Украина должна ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg о требованиях МВФ

Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) относительно девальвации гривни и повышения налогов. Ожидается, что конкретные действия в этом направлении представители фонда окажут уже во время начавшихся на текущей неделе переговоров по расширенному финансированию Украины. Однако в самой Украине не хотят обесценивать свою валюту.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: планам МВФ может воспротивиться Нацбанк, который "не хочет допускать дальнейшего ослабления гривни.

"Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс. По словам источников, девальвация поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный сообщил: работа в рамках миссии МВФ будет сосредоточена "на возросших возможностях аккумулирования внутренних ресурсов" для покрытия потребностей государственного бюджета. Фактически, подтвердив информацию Bloomberg.

"Задача действительно непростая. Мы видим, что в его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке", – сказал он.

В то же время, авторы материала подчеркивают: выполнение властями Украины требований фонда может повлиять не только на экономическую ситуацию в стране. Ведь девальвация и высокие налоги "также нанесут политический ущерб".

В то же время, напомнили аналитики, по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля,в 2025 году дефицит украинского бюджета составит 15 млрд долларов. Впрочем, признается, эта сумма названа без учета поддержки партнеров Украины.

"Чтобы помочь закрыть эту дыру, МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступления в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования для Минфина", – резюмировали аналитики.

При этом, в позиции МВФ можно найти логику. Ведь ослабление национальной валюты действительно является одним из методов наполнения государственного бюджета. Дело в том, что это увеличивает доходы экспортеров, а соответственно и суммы уплаченных ими налогов:

экспортеры получают прибыль в иностранной валюте и меняют гривню;

чем дороже валюта, то больше гривни за нее можно получить – следовательно, доходы экспортеров в гривне растут, а с ними и отчисления в госбюджет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же депутаты Верховной Рады не смогли принять в первом чтении законопроект о масштабном повышении налогов – не хватило двух голосов. Документ отправили на повторное первое чтение, что означает продление процедуры рассмотрения. Следовательно, введение новых налоговых ставок задерживается, а риск недофинансирования армии повысился.

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