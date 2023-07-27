Депутаты Рады выполнили два пункта из "домашнего задания" МВФ: детали

Сегодня, 27 июля, депутаты Верховной Рады выполнили сразу 2 "структурных маячка" из программы МВФ (Международного валютного фонда). Так, принят в целом законопроект №9346-1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости

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"За" законопроект проголосовали 249 народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Так, среди новаций, в частности:

внесение изменений в закон о госбюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов;

восстановление предусмотренных статьей 52 Бюджетного кодекса условий внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны;

возобновление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования (принятие Бюджетной декларации);

восстановление в 2023 году разработки Стратегии управления государственным долгом;

предусмотреть, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабмина, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда госбюджета, а предельный объем гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ближайшие дни Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и общей мобилизации в Украине. Скорее всего, срок продления составит 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.