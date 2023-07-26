В Украине продолжат действие военного положения и мобилизацию: нардеп назвал сроки

В ближайшие дни Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и общей мобилизации в Украине. Скорее всего, срок продления составит 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

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Об этом в Telegram "Железный нардеп" сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Это будет уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала войны.

Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае 2023 года и действует до 18 августа 2023 года.

Напомним: во время общей мобилизации в Украине могут быть призваны на военную службу следующие категории граждан:

– военнослужащие, которые уже проходили срочную службу;

– офицеры запаса, резервисты и другие лица с опытом службы;

– граждане, ранее не проходившие военную службу;

– граждане, ограниченно пригодные во время военного положения.

В военное время ограниченно пригодные мужчины могут быть призваны на военную службу, но с определенными ограничениями. Такие лица в основном проходят службу в частях, не совершающих боевых действий, таких как обеспечение или тыловые подразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинским военнослужащим увеличили срок отпуска во время военного положения – до 30 суток. Однако уйти отдыхать сразу на месяц нельзя: только на короткое время, которое не должно превышать 15 суток за один раз;

– согласно закону, игнорирование повестки военнообязанными влечет ответственность, в частности, уголовную. Сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии. Также это может быть мобилизационное предписание.