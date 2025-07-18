Депутат Садового получил особую льготу для своего рынка: его компанию уже подозревали в хищении помощи

Роман Федишин – владелец крупнейшего во Львове сельскохозяйственного рынка, а также депутат от "Самопомощи" – давний соратник Андрея Садового. В 2015-м Садовый предлагал Федишина на должность секретаря Львовского городского совета. И именно в этом году его рынок "Шувар" получил эксклюзивные условия аренды земли от Львовского городского совета.

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Львовский городской совет, в том числе и фракция "Самопомощь", имеет целый ряд депутатов, которые свой опыт получили на рынке. Федишин – первый, но не единственный из "амбассадоров" базаров, которые получили от местной власти особые условия. О многих из них мы напишем в следующих публикациях.

OBOZ.UA продолжает изучать бюджетные расходы Львова, в следующих нескольких текстах мы расскажем о том, как работают львовские рынки и почему так мало средств платят в бюджет города.

Как Федишин получил особые условия для своего рынка

Роман Федишин – депутат Львовского горсовета от "Самопомощи" Садового. Сейчас связи с городским головой он не скрывает, но еще десять лет назад Садовый представлял его в качестве "равноудаленного" политика и пытался пролоббировать его назначение секретарем горсовета.

"Мы сошлись на кандидатуре Романа Федишина. Он равноудаленный от всех депутатских групп и фракций. Имеет большой опыт как депутат. Он самодостаточный человек. Всегда принципиальный, активный, честный", – цитировали местные СМИ заявление Садового.

"Принципиальный и честный" (так говорит Садовый) Федишин на тот момент уже успел побывать в "Блоке Юлии Тимошенко", Аграрной партии, "Батькивщине". Несколько лет депутат был внефракционным, но уже в 2015-м, вскоре после лоббирования на должность секретаря горсовета, стал представителем "Самопомощи".

Далеко не все львовские депутаты тогда поддержали идею городского головы. Прежде всего озвучивали опасения относительно того, что Федишин будет использовать положение для создания особых условий для своего рынка. И эти опасения, как оказалось, были не беспочвенными.

В 2015 году Львовский городской совет утвердил "Программу содействия развитию львовских товаропроизводителей", которая ввела особую льготу для "Шувара", рынка, который принадлежит Федишину. Коллеги Федишина решили, что его рынок нужно поддерживать, поэтому и уменьшили ему арендную плату за землю. Очевидно, базар больше нуждается в помощи, чем малый и средний бизнес.

Для "Шувара" ввели специальную скидку – стоимость аренды умножили на коэффициент 0,8 (то есть речь идет о скидке в 20%). При этом действующее законодательство запрещает устанавливать индивидуальные льготные ставки для отдельных юридических лиц. Такой законодательный запрет создан именно для того, чтобы исключить ситуацию, когда бизнесмены используют свое политическое влияние для получения преференций.

Эта скидка помогла "Шувару" заплатить в бюджет Львову в 2021-м на 2,1 млн грн меньше, а в 2023-м – на 2,3 млн грн. Программа так называемой поддержки рынка не предусматривает отчетности о результатах выполнения и не устанавливает критерии оценки достижения цели. Годами "Шувар" получал особую льготу без каких-либо конкретных объяснений.

Публично чиновники Садового заявляли, что могут получить больше налогов, если дадут рынку развиваться. Но на самом деле такая поддержка никоим образом не привязана к объемам уплаты налогов.

"Городской совет имеет право предоставлять преференции тем или иным предприятиям и плательщикам. Мы в прошлом году и в предыдущем году также предоставляли такие льготы. Мы считаем, что мы от налога с доходов физических лиц от промышленных предприятий будем иметь больше дохода, чем от аренды земельного участка", – говорится в заявлении Львовского городского совета.

"Шувар" обвиняли в хищении государственной помощи

Федишин не впервые получает значительную помощь от власти. Если сейчас "Шувар" пользуется поддержкой местной власти, то во времена бывшего президента-беглеца Виктора Януковича получал средства и от государственного бюджета. В 2010-м было выделено 46 млн грн в рамках финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. На тот момент это более 5,7 млн долларов.

Среди миноритарных совладельцев "Шувара" – сестра Анны Герман Любовь Бокало. Бокало уже много лет является совладелицей рынка. Герман в 2010-м работала заместителем главы Администрации президента Януковича. Возможно, родственная связь со влиятельными "регионалами" помогла "Шувару" получить из бюджета десятки миллионов. Но доказательств этому нет.

Зато полиция находила доказательства того, что полученную помощь могли использовать не по назначению. "Шувар" получил 46 млн грн для того, чтобы инвестировать в свое развитие, создать новые рабочие места, расширить производственный процесс.

Но уже после того, как Герман покинула страну, Главное управление Нацполиции во Львовской области расследовало возможную растрату средств. Согласно с условиями программы поддержки, деньги должны были пойти на выкуп объектов производственного и непроизводственного назначения.

Зато полиция установила, что ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" полученные средства потратил на покупку здания у подконтрольной компании с идентичным названием ООО "Шувар". "На основании договора купли-продажи №1680 от 02.12.2010 потратили их на приобретение у подконтрольной им коммерческой структуры ООО "Шувар" здания регионального аграрного центра с помещениями административно-бытового назначения", – говорится в материалах дела.

То есть, согласно данным правоохранителей, вместо того, чтобы потратить деньги на развитие, их присвоили, переоформив свой же актив с одной компании на другую. Растрата такой суммы – серьезное дело. Однако с 2018-го в реестре судебных решений никаких документов по этому делу: ни обысков, ни арестов, ни тем более приговора. Дело спустили на нет.

Пока решения суда нет, говорить о том, что деньги присвоили, нельзя. Но точно можно утверждать, что участие Романа Федишина в политической жизни города не могло не повлиять на решение городского совета о предоставлении "Шувару" отдельной льготы.

Роман Федишин смог построить целую группу компаний, которая работает в сферах недвижимости, строительства и торговли. В бизнесе ему также помогают сын Иван и супруга Наталья.

Как пишет львовское издание NGL.media, 8% рынка "Шувар" принадлежали Ларисе Панасенко, муж которой в 2006 году совершил покушение на Романа Федишина, в результате которого погибла 14-летняя школьница. В 2008 году Владимир Панасенко был приговорен к пожизненному заключению. Появление Панасенко среди владельцев в свое время объяснил криминальный репортер Омар Узарашвили в "Высоком замке": "как и многим предпринимателям, Федишину "сделали предложение, от которого нельзя было отказаться". Под давлением бандитской "крыши" он должен был оформить часть акций "Шувара" на фамилии жен нескольких "бригадиров".

Торговый комплекс "Шувар", который сегодня представляет собой уже не просто "верхний Шувар", а "торговый комплекс площадью 20,5 тыс. кв. м, где разместились почти 700 торговых точек", управляется ООО "Шувар". Владельцами общества являются Роман и Наталья Федишины (53%). Еще 27% принадлежит Андрею Чипчару, и по 10% – упомянутой выше Любови Бокало и Любови Доскоч.

Мог бы Федишин построить целую империю без связей с местным советом? Вопрос риторический. Больше о возможных нарушениях и об особом положении приближенных к Садовому бизнесменов читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.

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