Дело об отеле Шуфрича на Закарпатье: будут судить местного депутата

Дело в отношении закарпатского туркомплекса, связанного с нардепом от запрещенной ОПЗЖ (предположительно речь идет о Несторе Шуфриче), передали в суд. Также на на скамье подсудимых оказались его экс-помощник и по совместительству действующий депутат облсовета.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. Стоимость незаконно занятых угодий превышает 150 млн грн.

Подробности дела

Речь идет о самовольном занятии более 2,4 га в дубраве "Дубки" надлесничества филиала "Карпатский лесной офис", где возвели туристическо-гостиничный комплекс "Дубки" со зданиями и инфраструктурой для отдыха.

Чтобы скрыть этот, комплекс оформили на одну компанию, а фактическую хозяйственную деятельность – на другую.

Кроме того, еще более 8,5 га государственных земель использовались не по целевому назначению.

Стоимость занятых территорий оценили в более 150 млн грн.

. Гостиничный комплекс длительное время активно работал (сдавали номера для проживания, организовывали отдых, рыбалку, аренду беседок и другие услуги) без каких-либо разрешений на аренду и не платя налогов.

Одним из конечных бенефициаров комплекса оказался Нестор Шуфрич, который контролировал бизнес через доверенных лиц.

В феврале 2026 года некоторым фигурантам дела объявили о подозрении. Теперь Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении:

начальника надлесничества "Карпатского лесного офиса" филиала ГП "Леса Украины" и действующего депутата Закарпатского областного совета (под описание подпадает Иван Барна) – ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ);

директора гостинично-рекреационного комплекса и бывшего помощника нардепа от запрещенной ОПЗЖ – самовольное занятие земли и незаконное строительство (ч. 1 и 3 ст. 197 УКУ).

