Действующие прайс-кепы мешают энергорынку развиваться и блокируют импорт.

Действующие прайс-кепы (предельные цены на электроэнергию) ограничивают возможности развития энергорынка Украины и препятствуют импорту.

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Об этом заявил Игорь Тинный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор в ВИЭ.

"А зачем вообще существуют прайскепы? Их вводят, чтобы не было искажения или манипуляции на рынке, математических погрешностей при торговле и чтобы потребители были защищены от заговоров на рынке", – пояснил он.

В то же время Тинный напомнил, что доля государственных компаний на энергорынке составляет 60%. Государство также полностью контролирует экспорт и импорт электроэнергии, межгосударственные пересечения, сети высокого напряжения, половину облэнерго и имеет собственный трейдер.

По словам Тынного, нынешние ценовые ограничения тормозят возможности для импорта электроэнергии в условиях, когда рыночная цена в соседних странах выше установленных прайс-кепов в Украине.

"Мы стали энергодефицитной страной, и нам нужно импортировать электроэнергию. Время от времени рыночная цена у соседей выше наших ограничений. И бизнес был бы рад, чтобы его не отключали от электроэнергии приобрести эту электроэнергию дороже, но не может", – подытожил он.

Напомним, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты также заявил, что действующие регуляторные ограничения на рынке электроэнергии Украины препятствуют эффективному импорту электроэнергии.