D.Solutions поможет бизнесу повысить рентабельность солнечных электростанций и аккумуляторов благодаря новой аналитике

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO и входящая в Группу ДТЭК, расширила функционал системы энергетического менеджмента YASNO Power.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для СЭС система отдельно рассчитывает экономию за счет использования собственной генерации вместо электроэнергии из сети и доход от продажи излишков. Для аккумулятора – эффект от ценового арбитража, когда оборудование заряжается в часы более низких цен, а накопленная электроэнергия используется после роста её стоимости.

Если на объекте одновременно работают СЭС и аккумулятор, клиент видит результат работы каждой установки и их общий экономический эффект. Это помогает определить, какую часть выгоды обеспечили собственная генерация, продажа электроэнергии и управление накопителем.

"После установки солнечной электростанции или системы хранения энергии бизнесу важно видеть не только объемы генерации и потребления, но и конкретный финансовый результат. Теперь наши клиенты могут узнать, сколько электроэнергии удалось сэкономить за счет отказа от покупки из сети, какой доход принесла продажа излишков и насколько выгодно работал аккумулятор", – рассказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Один из ключевых инструментов нового раздела сравнивает фактический счет предприятия с суммой, которую оно заплатило бы без собственного энергетического оборудования и оптимизации его работы. Это позволяет оценить влияние СЭС и аккумулятора на общие расходы бизнеса на электроэнергию.

В личной учетной записи также доступны графики источников покрытия потребления, использования солнечной генерации и работы аккумулятора, журнал циклов его заряда и разряда, а также детализация результатов за разные периоды.