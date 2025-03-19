Жители Киева получили 90 млн гривен на независимые источники питания: что из этого вышло

За 2024 год домовые общины Киева приобрели почти 2,5 тысячи единиц независимых источников питания: генераторов, батарей, инверторов и солнечных электростанций. Это позволило довести количество энергостойких жилых домов в столице до около 600. Теперь они могут полноценно функционировать даже в условиях отключений электроэнергии.

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Об этом, как сообщили на официальном портале Киева, 19 марта заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Он отметил, что в 2023-2024 годах по программе компенсации киевляне приобрели 3116 независимых источников питания, а город компенсировал им за это время почти 90 млн. грн.

"Призываем жителей тех домов, где критическая потребность в независимых источниках питания – солнечных электростанциях, генераторах, аккумуляторах и другом оборудовании – не медлить и пользоваться этим механизмом", – обратился Пантелеев к жителям столицы.

Один из таких домов расположен по адресу Черновола, 20. Он оборудован солнечной электростанцией (СЭС), состоящей из:

солнечных панелей – 28,8 кВт;

– 28,8 кВт; инвертора – 36 кВт;

– 36 кВт; аккумулятора – 76,8 кВт-ч.

В условиях отсутствия электроэнергии станция обеспечивает работу насосов водоснабжения, теплоснабжения, освещения мест общего пользования, системы контроля доступа и одного лифта в каждой секции. Дом имеет 25 этажей, поэтому вопрос работы лифтов был очень важен. Кроме того, дом стал потреблять меньше электроэнергии от общей сети именно благодаря работе СЭС, и летом объемы экономии возрастут", – рассказала председатель правления ОСМД дома Татьяна Костенко.

Кроме СЭС, этот ОСМД в 2023 году провел капитальный ремонт кровли и заменил детскую площадку более современной – также благодаря городской программе софинансирования. А с целью увеличения энергосбережения на лестничных клетках и лифтовых холлах заменили лампы накаливания на LED-светильники с датчиками движения.

В 2025 году ОСМД планирует провести реконструкцию индивидуального теплового пункта в рамках городской программы софинансирования "70/30%".

Как уже сообщал OBOZ.UA, с прошлого года в Украине начали работать финансовые программы по повышению энергонезависимости потребителей – в частности, кредитование под 0% на 10 лет для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования. Об условиях государственной программы читайте в нашем сайте.

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