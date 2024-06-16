Жителям Киева рассказали об отключении света: график на 16 июня от ДТЭК

В энергосистеме Киева отсутствует дефицит, поэтому графики отключений света не применяются. Впрочем, ситуация в энергосистеме все еще остается сложной и потребность в экономии остается. Особенно это касается пиковых часов – с 18:00 до 23:00 и с 07:00 до 10:00.

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Об этом сообщили в компании Yasno. "Прогноз на воскресенье: завтра должны быть со светом целый день, поэтому графики можно не смотреть", – говорится в заявлении энергопоставщика.

В "ДТЭК Киевские электросети" заверили, что сообщат о любых изменениях. "Но чтобы этого не произошло, постарайтесь снизить потребление электричества", – отметили в компании.

Возможные отключения в ДТЭК объяснили локальными авариями. В случае отсутствия света у компании советуют проверить причину и оставить заявку на восстановление света одним из трех способов:

Актуальный график отключений электроэнергии в Киеве распределен на шесть групп, а не три, как было раньше. Однако потребителям необязательно знать номер своей очереди – графики нужно искать с помощью своего адреса.

В приложении "Киев Цифровой" есть функция проверки времени, когда будет выключен свет. Но, чтобы получать уведомления о плановых отключениях, пользователю нужно зарегистрировать свой адрес, отмечая максимальное время отключения.

В то же время в некоторых населенных пунктах Киевской области произошли отключения из-за непогоды. Как сообщили в Министерстве энергетики, всего в Киевской области по этой причине было обесточено 13 населенных пунктов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. Это связано с планируемым ремонтом очередного энергоблока

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