Жители украинского города остались без отопления после обстрела Россией: стало известно, когда включат батареи

После российских обстрелов в Украине осталась без отопления часть города Шостка в Сумской области. Жителям обещают вернуть тепло до конца дня.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Украины Тимур Ткаченко. "После ночных обстрелов часть города Шостка остается без теплоснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в течение дня тепло вернется", – заявил он.

Также замминистра напомнил, что в Шостке работает 83 стационарных "Пункта несокрушимости". Там жители города могут согреться и подзарядить гаджеты.

Как сообщают местные СМИ, в Шостке продолжается разбор завалов после удара РФ по объектам критической инфраструктуры, совершенного 12 ноября. При этом городской голова Николай Нога воздержался от прогнозов о времени восстановления теплоснабжения.

Нога также заявлял, что без отопления осталась существенная часть жителей города. "Без отопления осталась основная часть города. Разбираются завалы после разрушения", – сообщал мэр 12 ноября.

Город Шостка является административным центром одноименной громады. Население города, по официальным данным, в 2022 году составляло почти 72 тыс. человек.

Кроме того, Ткаченко заявил, что в Украине продолжается утверждение паспортов энергетической стойкости для каждого региона. Цель – обеспечить население и критическую инфраструктуру электроэнергией за счет собственных источников энергоснабжения.

"Продолжаем работу по стабильному прохождению отопительного сезона. Одновременно работаем по нескольким направлениям: восстановление, защита, привлечение чрезвычайно большого количества технической помощи и средств", – говорится в сообщении.

В частности, по словам чиновника, в Украине уже рассредоточили объекты тепловой и электрической генерации и проработали потребность в модульных котельных и объектах распределенной генерации. Это необходимо, чтобы сохранить критическую инфраструктуру и избежать масштабных блекаутов.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября в Украине официально ввели графики отключений света, но они затронут не всех. Ожидается, что ограничения отменят до конца суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!