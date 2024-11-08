Каждая область Украины получит паспорт энергетической независимости: что именно хотят от регионов

Региональные власти должны разработать и презентовать "паспорт энергетической независимости" для каждой области Цель этого документа – обеспечить население и критическую инфраструктуру электроэнергией за счет собственных источников питания.

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Об этом на Киевском международном экономическом форуме сообщил в.и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Он подчеркнул, что аналитики компании будут помогать разработать такие документы и определят, что и где будет целесообразно ввести в эксплуатацию.

"Сегодня каждая область занимается подготовкой так называемых "паспортов энергетической независимости". Это документ, который готовится для того, чтобы каждый регион понял одну простую вещь: население и объекты критической инфраструктуры в этом регионе должны быть обеспечены собственными источниками питания", – пояснил Брехт. .

Он отметил, что в "Укрэнерго" подготовили набор требований относительно того, как должна развиваться энергетика в каждом регионе, учитывая его потребности и возможности. В частности, в компании предлагают соблюдать следующие пропорции:

50% электроэнергии должно производиться за счет возобновляемых источников энергии;

должно производиться за счет возобновляемых источников энергии; 20-25 % – пиковые гарантированные мощности;

% – пиковые гарантированные мощности; 10-15% – это установки хранения энергии.

"В начале декабря, когда эти планы будут финализированы и презентованы как внутреннему, так и внешнему бизнесу – мы увидим действительно важнейший момент энергетической независимости каждого региона и страны, планы, которые мы будем реализовать в этом и следующем году", – отметил Алексей Брехт.

Как известно, из-за падения температуры воздуха во всех регионах Украины растет потребление электроэнергии, поэтому энергетики советуют в вечерние часы ограничить использование мощных электроприборов. А 3 октября украинцы установили суточный максимум потребления.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС в Украину вырастет до 2,1 ГВт, что позволит обеспечить стабильность энергоснабжения в зимнее время.

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