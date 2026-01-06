Жесткие отключения электроэнергии по всей стране: "Укрэнерго" объявило о графиках на 7 января

В Украине на 7 января запланированы масштабные отключения света. Ограничения затронут все области страны.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: узнавать же графики для своего региона стоит на официальных страницах облэнерго.

"7 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в "Укрэнерго".

При этом подчеркивается: также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Причина же введения графиков как таковых – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.

Где смотреть графики отключений на завтра

В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Длительные морозы могут привести к жестким графикам

В то же время, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

Дело в том, объяснил он, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.

Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более 4-х очередей отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, мледует помнить, что первые 2-5 минут после возвращения света являются самыми критическими для энергосистемы, ведь одновременный запуск приборов создает пиковую нагрузку. А потому украинцам советуют использовать фен, утюг и чайник поочередно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут – это поможет избежать аварий и сохранить стабильное электроснабжение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!