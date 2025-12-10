Жесткие круглосуточные графики по всей Украине: как отключают свет 10 декабря

Во всех регионах Украины 10 декабря применяются отключения электроэнергии – в течение всех суток. По данным ряда облэнерго, одновременно будут отключать сразу от 2,5 до 4 очередей потребителей.

Видео дня

Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будет применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они также будут круглосуточными.

"10 декабря во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Какие графики отключений света действуют в регионах 10 декабря

В частности, в Житомирской области, по данным "Житомироблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 17:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.

В Запорожской области самые жесткие отключения предусмотрены для групп 2.1, 2.2, 4.1 и 4.2. Их будут отключать 4 раза за сутки, тогда как все остальные группы по 3 раза.

Графики отключений действуют и в Киеве и области. Для столицы графики опубликованы здесь, для области – по этой ссылке.

ДОПОЛНЯЕТСЯ