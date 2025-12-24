Жесткие графики ввели во всей Украине: свет отключают на 14-15 часов в сутки. Ситуация по областям

В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины введены почасовые графики отключений электроэнергии. Общий объем и время действия отключений не объявлялись, т.к. режимы могут существенно различаться в зависимости от региона. Максимально свет отключают на 14-15 часов в сутки (суммарно, не подряд).

О происходящем в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 24 декабря: главное

Почасовые отключения (ГПО) впервые за последние дни введены по всей Украине, а не в отдельных регионах.

По всей стране также действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – для бизнеса и промышленности.

Время и объем применения ограничений могут снова измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Почему отключений стало больше?

Украинские атомные электростанции (АЭС) были вынуждены снизить мощность после российской атаки на энергетику 23 декабря.

Возвращать номинальную мощность АЭС будут постепенно – по мере восстановления линий и подстанций.

Массированный удар по энергосистеме страны стал уже девятым в этом году.

Энергетики просто не успевают проводить ремонты, а в отдельных регионах работам дополнительно препятствуют новые обстрелы и постоянная воздушная тревога.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Днепропетровская область

Запорожская область

Киевская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Другие регионы

Киев

В Киеве для большинства очередей предусмотрено три периода отключений в течение суток, для трех – два. Минимальное суммарное время отключений – 11 часов, а дольше всего без света – 14 часов за день – будет очередь 6.2. Самое длинное непрерывное время без света составит 7 часов.

Сумская область

Расписание отключений по группам предусматривает максимальное время без света – 14 часов в сутки. Одно отключение длится не более 4 часов к ряду.

Полтавская область

В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:

с 00:00 по 02:00 вводился ГПО в объеме 3 очередей;

с 02:00 по 07:00 – в объеме 2,5 очередей;

с 07:00 по 10:00 – 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очередей.

Киевская область

Отключения тоже круглосуточные. Наиболее интенсивный график у группы 3.1, которая будет суммарно оставаться без света в течение 15 часов в сутки.

Хмельницкая область

Ночью энергетики завершили работы по возобновлению распределения электроэнергии потребителям, которые обесточивались из-за массированной атаки 23 декабря. Теперь во всей Хмельницкой области, включая город Хмельницкий, действуют графики. Максимальная прогнозируемая продолжительность отключений за сутки составляет 14 часов.

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

При этом в связи с перегрузкой подстанций и линий в части Одессы возможны сетевые ограничения – вынужденные отключения электроснабжения, чтобы не допустить аварий. Потребителей просят не включать сразу все приборы в розетку, когда появляется электричество, а делать это поочередно.

Черкасская область

Большинство групп будут оставаться без света от 11 до 13 часов в сутки:

1.1 – 00:00-02:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00

– 00:00-02:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00

– 00:00-02:00, 06:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 2.1 – 00:00-02:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00

– 00:00-02:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

– 06:00-09:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 3.1 – 02:00-04:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00

– 02:00-04:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00 3.2 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00

– 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 4.1 – 02:00-06:00, 08:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00

– 02:00-06:00, 08:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 4.2 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00

– 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00

– 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 5.2 – 00:00-02:00, 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00

– 00:00-02:00, 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 6.1 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00

– 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 6.2 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00

Черниговская область

Запорожская область

В области действует график с учетом 30 минут на переключение (максимальное время без света – 14,5 часов в сутки):

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 2.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 5.1 – 00:00-02:00, 06:30-11:00, 15:00-20:00

– 00:00-02:00, 06:30-11:00, 15:00-20:00 5.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 6.2 – 10:30-15:30, 19:30-24:00

Днепропетровская область

Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13,5 часов в сутки. Самое длинное разовое отключение – 7 часов.

Харьковская область

Ситуация в регионе сложная. Самое длительное непрерывное отключение составляет 7 часов. Самое длинное суммарное отключение – 14 часов в сутки:

1.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30

– 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30 1.2 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00

– 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00 2.1 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30

– 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30 2.2 – 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30

– 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00

– 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00

– 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00

– 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00 4.2 – 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00

– 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00 5.1 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00

– 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 5.2 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00

– 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00 6.1 – 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00

– 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00 6.2 – 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Львовская область

Ивано-Франковская область

Где смотреть об отключениях в других регионах и как узнать свою очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.

