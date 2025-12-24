УкраїнськаУКР
Жесткие графики ввели во всей Украине: свет отключают на 14-15 часов в сутки. Ситуация по областям

Отключения света в Украине в 2022-2024 годах. Иллюстрация

В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины введены почасовые графики отключений электроэнергии. Общий объем и время действия отключений не объявлялись, т.к. режимы могут существенно различаться в зависимости от региона. Максимально свет отключают на 14-15 часов в сутки (суммарно, не подряд).

О происходящем в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 24 декабря: главное

  • Почасовые отключения (ГПО) впервые за последние дни введены по всей Украине, а не в отдельных регионах.
  • По всей стране также действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – для бизнеса и промышленности.
  • Время и объем применения ограничений могут снова измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Почему отключений стало больше?

  • Украинские атомные электростанции (АЭС) были вынуждены снизить мощность после российской атаки на энергетику 23 декабря.
  • Возвращать номинальную мощность АЭС будут постепенно – по мере восстановления линий и подстанций.
  • Массированный удар по энергосистеме страны стал уже девятым в этом году.
  • Энергетики просто не успевают проводить ремонты, а в отдельных регионах работам дополнительно препятствуют новые обстрелы и постоянная воздушная тревога.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Днепропетровская область

Запорожская область

Киевская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Другие регионы

Киев

В Киеве для большинства очередей предусмотрено три периода отключений в течение суток, для трех – два. Минимальное суммарное время отключений – 11 часов, а дольше всего без света – 14 часов за день – будет очередь 6.2. Самое длинное непрерывное время без света составит 7 часов.

График отключений света для Киева на 24 декабря.
График отключений света для Киева на 24 декабря.

Сумская область

Расписание отключений по группам предусматривает максимальное время без света – 14 часов в сутки. Одно отключение длится не более 4 часов к ряду.

График отключения света в Сумской области

Полтавская область

В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:

  • с 00:00 по 02:00 вводился ГПО в объеме 3 очередей;
  • с 02:00 по 07:00 – в объеме 2,5 очередей;
  • с 07:00 по 10:00 – 3 очередей;
  • с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
  • с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очередей.
График отключения света в Полтавской области

Киевская область

Отключения тоже круглосуточные. Наиболее интенсивный график у группы 3.1, которая будет суммарно оставаться без света в течение 15 часов в сутки.

График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области

Хмельницкая область

Ночью энергетики завершили работы по возобновлению распределения электроэнергии потребителям, которые обесточивались из-за массированной атаки 23 декабря. Теперь во всей Хмельницкой области, включая город Хмельницкий, действуют графики. Максимальная прогнозируемая продолжительность отключений за сутки составляет 14 часов. 

График отключения света в Хмельницкой области

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

При этом в связи с перегрузкой подстанций и линий в части Одессы возможны сетевые ограничения – вынужденные отключения электроснабжения, чтобы не допустить аварий. Потребителей просят не включать сразу все приборы в розетку, когда появляется электричество, а делать это поочередно.

Отключения света в Одесской области

Черкасская область

Большинство групп будут оставаться без света от 11 до 13 часов в сутки:

  • 1.1 – 00:00-02:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00
  • 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00
  • 2.1 – 00:00-02:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00
  • 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 3.1 – 02:00-04:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00
  • 3.2 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00
  • 4.1 – 02:00-06:00, 08:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00
  • 4.2 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00
  • 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00
  • 5.2 – 00:00-02:00, 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00
  • 6.1 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00
  • 6.2 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00

Черниговская область

Отключения света в Черниговской области

Запорожская область

В области действует график с учетом 30 минут на переключение (максимальное время без света – 14,5 часов в сутки):

  • 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
  • 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
  • 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
  • 2.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30
  • 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
  • 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
  • 4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
  • 4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
  • 5.1 – 00:00-02:00, 06:30-11:00, 15:00-20:00
  • 5.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
  • 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
  • 6.2 – 10:30-15:30, 19:30-24:00

Днепропетровская область

Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13,5 часов в сутки. Самое длинное разовое отключение – 7 часов.

Отключения света в Днепре и области
Отключения света в Днепре и области

Харьковская область

Ситуация в регионе сложная. Самое длительное непрерывное отключение составляет 7 часов. Самое длинное суммарное отключение – 14 часов в сутки:

  • 1.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30
  • 1.2 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00
  • 2.1 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
  • 2.2 – 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
  • 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
  • 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
  • 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
  • 4.2 – 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
  • 5.1 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00
  • 5.2 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00
  • 6.1 – 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00
  • 6.2 – 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Львовская область

Отключения света во Львове и области

Ивано-Франковская область

Отключения света в Ивано-Франковской области

Где смотреть об отключениях в других регионах и как узнать свою очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.

