Жесткие графики ввели во всей Украине: свет отключают на 14-15 часов в сутки. Ситуация по областям
В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины введены почасовые графики отключений электроэнергии. Общий объем и время действия отключений не объявлялись, т.к. режимы могут существенно различаться в зависимости от региона. Максимально свет отключают на 14-15 часов в сутки (суммарно, не подряд).
О происходящем в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 24 декабря: главное
- Почасовые отключения (ГПО) впервые за последние дни введены по всей Украине, а не в отдельных регионах.
- По всей стране также действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – для бизнеса и промышленности.
- Время и объем применения ограничений могут снова измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Почему отключений стало больше?
- Украинские атомные электростанции (АЭС) были вынуждены снизить мощность после российской атаки на энергетику 23 декабря.
- Возвращать номинальную мощность АЭС будут постепенно – по мере восстановления линий и подстанций.
- Массированный удар по энергосистеме страны стал уже девятым в этом году.
- Энергетики просто не успевают проводить ремонты, а в отдельных регионах работам дополнительно препятствуют новые обстрелы и постоянная воздушная тревога.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
В Киеве для большинства очередей предусмотрено три периода отключений в течение суток, для трех – два. Минимальное суммарное время отключений – 11 часов, а дольше всего без света – 14 часов за день – будет очередь 6.2. Самое длинное непрерывное время без света составит 7 часов.
Сумская область
Расписание отключений по группам предусматривает максимальное время без света – 14 часов в сутки. Одно отключение длится не более 4 часов к ряду.
Полтавская область
В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:
- с 00:00 по 02:00 вводился ГПО в объеме 3 очередей;
- с 02:00 по 07:00 – в объеме 2,5 очередей;
- с 07:00 по 10:00 – 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очередей.
Киевская область
Отключения тоже круглосуточные. Наиболее интенсивный график у группы 3.1, которая будет суммарно оставаться без света в течение 15 часов в сутки.
Хмельницкая область
Ночью энергетики завершили работы по возобновлению распределения электроэнергии потребителям, которые обесточивались из-за массированной атаки 23 декабря. Теперь во всей Хмельницкой области, включая город Хмельницкий, действуют графики. Максимальная прогнозируемая продолжительность отключений за сутки составляет 14 часов.
Одесская область
Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют после одной из наиболее масштабных атак на энергосистему региона 13-14 декабря. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
При этом в связи с перегрузкой подстанций и линий в части Одессы возможны сетевые ограничения – вынужденные отключения электроснабжения, чтобы не допустить аварий. Потребителей просят не включать сразу все приборы в розетку, когда появляется электричество, а делать это поочередно.
Черкасская область
Большинство групп будут оставаться без света от 11 до 13 часов в сутки:
- 1.1 – 00:00-02:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00
- 2.1 – 00:00-02:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00
- 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3.1 – 02:00-04:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00
- 3.2 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00
- 4.1 – 02:00-06:00, 08:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00
- 4.2 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00
- 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00
- 5.2 – 00:00-02:00, 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00
- 6.1 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00
- 6.2 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00
Черниговская область
Запорожская область
В области действует график с учетом 30 минут на переключение (максимальное время без света – 14,5 часов в сутки):
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
- 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
- 2.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-22:30
- 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
- 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
- 4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
- 4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
- 5.1 – 00:00-02:00, 06:30-11:00, 15:00-20:00
- 5.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00
- 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00
- 6.2 – 10:30-15:30, 19:30-24:00
Днепропетровская область
Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13,5 часов в сутки. Самое длинное разовое отключение – 7 часов.
Харьковская область
Ситуация в регионе сложная. Самое длительное непрерывное отключение составляет 7 часов. Самое длинное суммарное отключение – 14 часов в сутки:
- 1.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30
- 1.2 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00
- 2.1 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
- 2.2 – 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
- 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
- 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
- 4.2 – 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
- 5.1 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00
- 5.2 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00
- 6.1 – 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00
- 6.2 – 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00
Львовская область
Ивано-Франковская область
Где смотреть об отключениях в других регионах и как узнать свою очередь
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.
