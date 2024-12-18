Жена главы НБУ взяла в долг 15 млн у семьи скандального бизнесмена, вернувшегося из РФ и ставшего фигурантом расследования Bihus.info

Жена главы НБУ Андрея Пышного Людмила в 2021-м (на тот момент Пышный возглавлял государственный Ощадбанк) получила от Ларины Котик ссуду в размере 15 млн грн. Ларина Котик – жена Павла Котика, предпринимателя с российским гражданством, фирмы которого получают в Закарпатье участки, которые должны служить для строительства жилья для переселенцев. Ларина вместе с мужем Павлом вернулись из российского города Иркутск.

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Как говорится в расследовании Bihus.info, Котик – бывший лесовод со Львовщины и бизнесмен, а также давний друг экспредседателя Закарпатской ОВА Виктора Никиты (он занимал этот пост с декабря 2021 года по 8 сентября 2024-го, а до этого работал в СБУ).

"Добробуд" был создан по распоряжению Никиты весной 2022 года при Закарпатской ОВА. Главной его заявленной функцией является поиск и отвод земельных участков под строительство жилья для переселенцев, покинувших свои дома из-за войны.

На Prozorro можно найти только три лота, которые выставлялись от имени "Добробуду" – это три земельных участка в Ужгороде. На продажу выставлялась не сама земля, а права суперфиция – покупатель получает только право застроить ее и продать построенное.

В конце концов эти три участка отдали фирмам, связанным с упомянутым выше Котиком, причем на очень выгодных для них условиях. К примеру, участок на 3,5 га отдали под застройку ООО "Чеймер Альянс" за менее чем 1,6 млн грн с обещанием передать 1200 квадратных метров недвижимости. Однако есть нюанс – отдавать эти квадратные метры можно не в новом ЖК и даже не в ЖК в Ужгороде.

Сразу после оглашения результатов аукциона руководителем и владельцем ООО "Чеймер Альянс" стал Александр Ткач. Параллельно Ткач является владельцем компании "Отель "Жемчужина Карпат" – до конца 2022-го вместе с ней этой фирмой владела Леся Павлюк, родная сестра Павла Котика.

Второй земельный участок – более 1 га территории – обошелся в 510 тысяч грн и обещание передать ОВА 375 квадратных метров недвижимости. Как и в предыдущем случае, не обязательно в этом новом ЖК или даже Ужгороде.

Победило на аукционе киевское ООО "Доминус Старк", где через несколько месяцев после победы появился новый совладелец Олег Бережницкий. Его с семьей Котиков связывают финансовые связи через жену – Ларина Котик ссужала Бережницкому деньги под залог земли, договоры ипотеки до сих пор висят в реестре недвижимости.

Третий участок площадью 3,8 га был отдан под строительство нового ЖК за 800 тысяч грн и обещание выделить 2000 квадратных метров недвижимости, причем в пределах Ужгорода.

На этом аукционе победило львовское ООО "Вест Эир Карго". После победы у фирмы появился новый владелец – Роман Блащак. Он и Павел Котик в свое время являлись бизнес-партнерами.

Как ранее писал OBOZ.UA, глава НБУ Андрей Пышный строит имение площадью около 900 квадратов возле Киева. И хотя участок оформлен на дочь главы НБУ, он задекларировал это строительство. Владелицей снова указал свою дочь, однако чиновник вместе с женой имеют право пользоваться этой недвижимостью. Согласно данным декларации, право на это незавершенное строительство появилось еще в 2020 году.

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