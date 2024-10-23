Жаловаться на отопление некому: коммунальщики в одном из городов перестанут принимать жалобы

Коммунальное предприятие "Черкассытеплокоммунэнерго" планирует начать подачу отопления для населения. В этой связи черкащан уже предупредили, что первое время жалобы на качество услуги не будут приниматься.

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Об этом коммунальщики сообщили на странице учреждения Facebook. Они подчеркнули, что жалобы не будут приниматься временно – в течение трех дней.

"С 24 октября, согласно решению исполнительного комитета Черкасского городского совета, КПТМ "Черкассытеплокоммунэнерго" начинает подачу теплоносителя населению. Запуск отопления будет продолжаться в течение трех суток, поэтому тепло не появится сразу и у всех абонентов предприятия. Кроме того, в этот период возможны перебои горячего водоснабжения", - предупредили в "Черкассытеплокоммунэнерго".

Учитывая это, предприятие не будет принимать жалоб на качество предоставления отопления в течение трех дней: 24, 25 и 26 октября. В это время горожане посоветовали обращаться в аварийно-диспетчерскую службу "Черкассытеплокоммунэнерго" только по поводу аварийных ситуаций и возможных утечек – об этом можно сообщить по номеру:

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Для подключения к городской системе отопления руководителей ОСМД и управляющих многоквартирных домов призвали обеспечить подачу теплоносителя на дом и не применять в течение ограничения теплоснабжения в период 24-26 октября. Это необходимо сделать, поскольку должна быть открыта циркуляция теплоносителя во внутридомовой системе.

"Со следующей недели на предприятии снова будут принимать жалобы по качеству неоказания услуги", - предупредили в коммунальной службе.

Отопительный сезон 2024-2025 годов в Украине формально стартовал с 14-16 октября. Однако конкретные решения о том, когда дадут отопление в квартиры украинцев, принимают местные власти, основываясь на погодных условиях. Так, батареи в многоквартирные дома включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже.

Окончательные тарифы на отопление для каждого региона также формируют отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. Предполагается, что этой зимой цены останутся на прежнем уровне, ведь на повышение цен наложен мораторий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в первую очередь к теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры – прежде всего больницы, школы, садики. Пока все 9 энергоблоков украинских АЭС работают – покрывая таким образом основные потребности в генерации

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