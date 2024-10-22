В Украине начали включать батареи: кому подают тепло в первую очередь

В Украине начинается отопительный сезон. В частности, к теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры – в первую очередь, больницы, школы, садики. Впрочем, единой даты подачи отопления в стране нет – местные власти определят ее, основываясь на погодных условиях.

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О старте отопительного сезона сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в настоящее время все 9 энергоблоков украинских АЭС работают – охватывая таким образом основные потребности в генерации.

Кроме того, Украина получает новое генерационное оборудование. А банки кредитуют бизнес в рамках правительственных энергетических программ. Так, уже:

Одобрены заявки на 7,9 млрд грн, фактически выдано более 2 млрд грн кредитных средств.

Для населения одобрено кредитных средств более чем на 204 млн грн.

"Делаем все, чтобы зимой у всех украинцев было дома свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно. Конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, согласно которым власти общин принимают свои решения", – говорится в сообщении.

В целом же, из-за постепенного изменения климата в последние годы срок подачи тепла в дома сдвигается ближе к концу октября – началу ноября, говорится в материале OBOZ.UA. Кроме того, есть и региональные особенности – в южных областях страны обычно холодает позже, чем на севере.

Отопление в Киеве, к примеру, пообещали включать еще с 15 октября. Однако это, в первую очередь, касается детских садов, школ и медицинских учреждений. О подаче тепла в жилые дома пока что отдельно не сообщали. "Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", – заявлял мэр города Виталий Кличко.

Во Львове тепло не планируют подавать раньше 20 октября, а далее все тоже будет зависеть от погоды. "Главным критерием остается среднесуточная температура воздуха. Если на улице не очень холодно, зачем начинать отопительный сезон? Дома будут перегреваться, потребители будут открывать окна, выпускать тепло и в результате мы получим немало жалоб", – рассказал директор "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец.

В Днепре власти отчитались о готовности включать батареи, как только это станет необходимым. Первыми отоплением традиционно будут обеспечены объекты социальной сферы – школы, больницы, детские сады.

Когда в Харькове включат отопление, Харьковская обладминистрация тоже точно не говорит. Но там прогнозируют, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября. "На первой очереди у нас учреждения соцнаправления и медицинская отрасль. Здесь мы начинаем отопительный сезон в зависимости от погодных условий. Для населения будет принято отдельное решение о начале отопительного сезона", – также заявил глава ОВА Олег Синегубов.

В Одессе также прогнозируют, что раньше 1 ноября отопление в жилые дома подавать не придется. В городе все еще готовят котельные, кроме того коммунальщики проводят техосмотр генераторов, которые будут поддерживать работу небольших котельных при необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, на середину октября к отопительному сезону в Украине были готовы более 99% жилых домов. В частности,более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находились на стадии готовности к подаче тепла.

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