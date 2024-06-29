За сутки энергетики вернули свет 21 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

За 28 июня энергетики ДТЭК вернули свет жителям 19 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Донетчина остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на постоянную опасность за последние сутки энергетикам удалось вернуть электричество в 14,4 тысячи домов в Донецкой области, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских обстрелов, ракетных атак и авиаударов.

Днепропетровщина также часто страдает от вражеских атак. Особенно южная часть области. Вчера здесь удалось возобновить электроснабжение домов 6,6 тысячи семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, энергетики ДТЭК круглосуточно ведут ремонтные работы на разрушенных россией ТЭС. Все станции будут восстановлены, однако по некоторым это займет много времени.