За ошибку заплатит каждый украинец: как не отдать лишние деньги за свет

В Украине начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии. Чтобы платить только за фактически потребленный объем тока, нужно передавать показания до 3 числа (включительно) каждый месяц. Если этого не сделать, сумма в платежке рассчитывается по среднесуточному потреблению – это может привести к переплате или появлению долгов.

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Чтобы дать показания, необходимо знать, как их правильно снимать. Об этом читайте в новом материале OBOZ.UA.

Что делать, если в платежке неверная сумма

Если же в платежке оказалась чрезмерно высокая плата, значит, в прошлом месяце вы не успели вовремя передать показатели за свет. Чтобы скорректировать данные, необходимо обратиться к оператору системы распределения (ОСР).

"Если сумма в счете указана по среднесуточному потреблению, это значит, что вы не передали показания или сделали это несвоевременно. Для корректировки объемов и актуализации показаний счетчика, обратитесь к вашему оператору системы распределения. И когда он произведет перерасчет, обновленные данные будут в следующей платежке", – объяснили в YASNO.

Как снимать показания счетчика света

Механический счетчик электроэнергии

При использовании такого аппарата нужно просто переписать 5 "черных" цифр. Не нужно записывать красные цифры.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичны. Однако в таких счетчиках первая группа цифр (нужны именно они) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число в запятую.

Двухтарифный счетчик

Также можно установить двухтарифный счетчик "день-ночь", который позволит платить за потребленное ночью электричество вдвое меньше. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени. Да:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн грн/кВт*час. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,64 грн/кВт*ч.

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя.

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 – день, Е2 – ночь;

Т11 – день, Т12 – ночь;

5.8.1 – день, 1.5.8.2 – ночь.

Если на приборе указаны другие индексы, узнать их расшифровку можно на сайте производителя. Но учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значение по тарифам "день" и "ночь" – ничего добавлять или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно. Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Как передать показания

Передать показания можно не выходя из дома. Это можно делать несколькими способами в зависимости от возможностей оператора системы распределения:

в личном кабинете на сайте ОСР;

по телефону – по номеру колл-центра ОСР;

через чат-боты в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

по электронной почте.

Также OBOZ.UA писал, что с 1 августа украинцам автоматически перечислят субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Отдельные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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