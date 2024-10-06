Введут ли графики отключения электроэнергии 6 октября: энергетики рассказали, когда желательно использовать мощные электроприборы

По состоянию на 6 октября в Украине не прогнозируется отключение электроэнергии благодаря временному профициту, но ситуация может ухудшиться с наступлением холодов. Энергетики просят украинцев пользоваться мощными приборами с 10:00 до 16:00.

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Об этом пишет "Укрэнерго." Такая ситуация в энергетике стала возможна благодаря наблюдаемому с начала октября профициту электроэнергии.

Бывшая и. министра энергетики Ольга Буславец отметила, что профицит обусловлен низким потреблением электроэнергии и вводом в работу очередного атомного энергоблока. В результате в некоторые часы даже наблюдается экспорт электроэнергии в другие страны с мощностью до 400 МВт.

Однако, по словам Буславец, такая ситуация временная. С началом холодов, которые уже ожидаются в ноябре, энергетическая нагрузка на систему значительно возрастет. Кроме того, остается угроза повреждения энергетической инфраструктуры в результате возможных атак со стороны врага. Это может привести к новым перебоям с электроснабжением.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует дефицит мощности до 6 ГВт этой зимой, однако Буславец отмечает, что по ее расчетам дефицит не превысит 4,5 ГВт. Однако для обеспечения стабильной поставки электроэнергии импорт из стран Европейского Союза будет критически важен.

Советы по защите техники и подготовке к возможным скачкам напряжения

Украинцам советуют подготовиться к возможным скачкам напряжения, которые могут возникать при новых отключениях. Кроме отключения техники из розеток, важно рассмотреть установку специальных устройств для защиты электрооборудования, в частности:

выключать электроприборы из розеток: в первую очередь это касается холодильников, стиральных машин, бойлеров и другой техники. Их рекомендуется полностью отключать от сети при выключении света. После восстановления электроснабжения технику следует подключать снова через 10-15 минут, чтобы избежать скачков напряжения;

установка реле напряжения: это устройство помогает регистрировать значительные отклонения напряжения и автоматически выключает технику при нестабильном электроснабжении. После нормализации напряжения реле подаёт сигнал на подключение техники к сети;

это устройство помогает регистрировать значительные отклонения напряжения и автоматически выключает технику при нестабильном электроснабжении. После нормализации напряжения реле подаёт сигнал на подключение техники к сети; стабилизаторы напряжения и ИБП (источники бесперебойного питания): установка стабилизаторов напряжения может помочь стабилизировать мощность в сети, хотя эти устройства не имеют собственных аккумуляторов. ИБП обеспечивают "запас" электроэнергии для важных устройств благодаря внутренним или внешним аккумуляторам.

Ожидается, что отопительный сезон 2024-2025 годов будет сложным из-за нестабильной ситуации в энергетике и возможных атак на инфраструктуру. Однако, предварительно подготовившись к возможным проблемам, можно минимизировать их влияние. Использование зарядных станций, генераторов, утепление жилья и другие меры позволят украинцам справиться даже с длительными отключениями света.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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