Всеукраинские отключения света 14 марта: к чему призвали в "Укрэнерго"
По всей Украине 14 марта будут действовать почасовые отключения электроэнергии – с 17:00 до 22:00. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться, ведь ситуация в энергосистеме непредсказуема. А потому украинцам следует регулярно мониторить актуальную информацию на ресурсах своих облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения –для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
При этом для последних отключения будут длиться дольше. Ожидается, что графики будут применяться с 17:00 до 23:00.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Какую технику стоит защищать во время отключений электроэнергии
В свою очередь, в "Закарпатьеоблэнерго" напомнили: отключения электроэнергии могут вызвать поломку электроприборов – по причине резких скачков напряжения после возобновления подачи света. Прежде всего, речь идет о:
- холодильниках;
- телевизорах;
- стиральных и посудомоечных машинах.
В связи с этим, отмечается, украинцам следует помнить о ключевых правилах использования бытовой техники. Прежде всего, включать приборы через 10-15 минут после подачи тока. А кроме того:
- Проверять стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает.
- Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.
