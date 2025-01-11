Возможны ли веерные отключения газа в Украине: что нужно знать потребителям

Украинская газотранспортная система была готова к прекращению транзита газа из России. Давление достаточно для обеспечения потребностей населения. А несмотря на фейковые сообщения о "веерных отключениях газа", проблем с газоснабжением нет. Кроме того, вводить веерные отключения газа технически невозможно.

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Об этом украинскому радио рассказал бывший генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (2019-2022) Сергей Макогон. "Газ – это не электричество. Это с электричеством вырубил рубильник и его нет. Газ, чтобы отключить, а затем включить, технически очень сложно, потому что нужно воплощать ряд мер безопасности, чтобы включить подачу газа в населенный пункт или дом. Поэтому все будет нормально", – сказал Макогон.

Он также отметил риски, что россияне могут бить по ГТС. Однако газотранспортная система пережила уже семь волн ракетных атак.

"Что касается транзита, то для нас это не было неожиданностью: нам россияне останавливали транзит еще в 2006 году, 2009 году. Мы уже начали готовиться жить без транзита. Мы смогли перестроить нашу систему таким образом, чтобы можно было транспортировать газ не только с востока". к западу, но и в противоположном направлении – с запада, где находятся наши хранилища, к востоку, где у нас значительное количество потребителей. Поэтому система была полностью готова", – пояснил он.

При этом некоторые эксперты распространяют фейковые сообщения об угрозах газоснабжения. Также через анонимные телеграмм-каналы распространяют информацию о том, что в некоторых городах планируется начать плановые веерные отключения газа. Это все ложь.

"Газ есть в достаточных объемах, никаких "веерных отключений" не будет. Украина добывает достаточно газа, у нас есть достаточно газа в наших газовых хранилищах, поэтому никаких проблем с газоснабжением населению не будет", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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