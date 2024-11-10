В Украине значительно изменился размер субсидии: что нужно знать

Украинцам автоматически перечислили размеры жилищных субсидий на отопительный сезон с учетом дополнительных расходов на отопление. Подать документы на получение субсидии можно онлайн, по почте или лично в сервисных центрах, а упрощенный механизм подачи заявления упрощает процесс для граждан.

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Об этом пишет Министерство социальной политики Украины. С началом отопительного сезона 2024-2025 годов Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел автоматический перерасчет жилищных субсидий для граждан, уже получающих эту помощь.

Перерасчет был произведен без необходимости предоставления дополнительных документов, поскольку к перечню коммунальных услуг прилагается услуга отопления. Это означает, что расходы на коммунальные платежи растут, а соответственно, увеличивается и размер субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на отопление.

Как сообщили в ПФУ, большинство получателей субсидий получили обновленные расчеты выплат автоматически. Это означает, что граждане, уже имеющие назначенную субсидию, не должны повторно обращаться в органы ПФУ для пересчета. Для проверки размера субсидии граждане могут воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия".

Как подать документы на получение субсидии

Если заявление на получение субсидии еще не было подано, граждане могут сделать это любым удобным способом. А именно:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины; почтой в адрес территориального органа ПФУ;

в адрес территориального органа ПФУ; онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Замминистра социальной политики Дарья Марчак напомнила, что украинцы могут подать документы на субсидии до 30 ноября 2024 года. Если заявление будет подано до даты, субсидия будет начислена задним числом – с 1 октября. В случае подачи документов позже, но до 1 декабря выплаты начнутся с месяца обращения.

Кто может получить жилищную субсидию

Жилищная субсидия предоставляется лицам из состава домохозяйства, если они платят за коммунальные услуги больше, чем определенный им обязательный платеж. Расчет обязательного платежа зависит от совокупного среднемесячного дохода на одного человека, а также учитывает имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления коммунальных услуг. Оформить субсидию могут:

зарегистрированные жильцы жилого помещения ;

; арендаторы жилья на основании договора аренды ;

; внутренне перемещенные лица (ВПЛ) , фактически проживающие в жилье, даже без заключения договора аренды (нужно предоставить справку ВПЛ);

, фактически проживающие в жилье, даже без заключения договора аренды (нужно предоставить справку ВПЛ); несовершеннолетние дети или недееспособные лица под опекой или попечительством;

под опекой или попечительством; индивидуальные застройщики, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за коммунальные услуги начисляется.

С весны 2023 г. действует упрощенный механизм подачи заявления на субсидию. Теперь можно подать только один документ, указав членов семьи, а остальную информацию Пенсионный фонд соберет самостоятельно из официальных реестров. Подать упрощенное обращение можно через:

почтовая отправка или лично в сервисном центре ПФУ;

вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;

портал Дія;

центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

уполномоченных лиц местных органов власти.

В случае отказа в назначении субсидии у заявителя есть 14 дней на исправление или дополнение данных. После этого документы повторно рассматриваются и решение может быть изменено. Если же отказ получен из-за несоответствия информации в официальных реестрах, следует обратиться в Пенсионный фонд для внесения корректировок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, защищавшие государство от агрессора или продолжающие это делать и сейчас, получат льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от их статуса помощь от государства составит 50-100% стоимости коммуналки.

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