В "Укрэнерго" выступили с предупреждением: что будет с графиками отключений 1 апреля
По всей Украине 1 апреля будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Бытовым же потребителям – т.е., домам и квартирам – отключать электроэнергию не планируют. Однако энергетики предупреждают: ситуация в энергосистеме непредсказуема, а потому украинцам следует регулярно мониторить актуальную информацию на ресурсах своих облэнерго.
Об ограничении мощности сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Действовать графики будут с 12:00 до 17:00.
- Причина же их введения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Какую технику стоит защищать во время отключений электроэнергии
В свою очередь, в "Закарпатьеоблэнерго" напомнили: отключения электроэнергии могут вызвать поломку электроприборов – по причине резких скачков напряжения после возобновления подачи света. Прежде всего, речь идет о:
- холодильниках;
- телевизорах;
- стиральных и посудомоечных машинах.
В связи с этим, отмечается, украинцам следует помнить о ключевых правилах использования бытовой техники. Прежде всего, включать приборы через 10-15 минут после подачи тока. А кроме того:
- Проверять стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает.
- Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бытовые потребители электроэнергии в Украине должны передать показания счетчиков света за март в четко определенный срок – с 30 марта по 3 апреля 2026 года. Именно эти даты операторы системы распределения используют для корректных начислений.
