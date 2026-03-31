В "Укрэнерго" выступили с предупреждением: что будет с графиками отключений 1 апреля

Роман Костюченко
По всей Украине 1 апреля будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Бытовым же потребителям – т.е., домам и квартирам – отключать электроэнергию не планируют. Однако энергетики предупреждают: ситуация в энергосистеме непредсказуема, а потому украинцам следует регулярно мониторить актуальную информацию на ресурсах своих облэнерго.

Об ограничении мощности сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

  • Действовать графики будут с 12:00 до 17:00.
  • Причина же их введения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Графики ограничения мощности света на 1 апреля

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Какую технику стоит защищать во время отключений электроэнергии

В свою очередь, в "Закарпатьеоблэнерго" напомнили: отключения электроэнергии могут вызвать поломку электроприборов – по причине резких скачков напряжения после возобновления подачи света. Прежде всего, речь идет о:

  • холодильниках;
  • телевизорах;
  • стиральных и посудомоечных машинах.

В связи с этим, отмечается, украинцам следует помнить о ключевых правилах использования бытовой техники. Прежде всего, включать приборы через 10-15 минут после подачи тока. А кроме того:

  • Проверять стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает.
  • Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бытовые потребители электроэнергии в Украине должны передать показания счетчиков света за март в четко определенный срок – с 30 марта по 3 апреля 2026 года. Именно эти даты операторы системы распределения используют для корректных начислений. 

