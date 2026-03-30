Дедлайн истечет 3 апреля: это должны сделать все украинцы, чтобы получить "правильные" платежки за свет

Бытовые потребители электроэнергии в Украине должны передать показания счетчиков света за март в четко определенный срок – с 30 марта по 3 апреля 2026 года. Именно эти даты операторы системы распределения используют для корректных начислений. Своевременная подача данных позволяет оплачивать только фактически потребленные киловатт-часы и избегать расчетов по средним показателям, которые часто приводят к переплатам.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить владельцам двухзонных (двухтарифных) приборов учета. Кроме своевременной отчетности, здесь критически важно правильно разграничить дневной и ночной объемы. OBOZ.UA детально в разъяснениях энергокомпаний и выбрал ключевое.

Как передать показания счетчика света: главные правила

Для всех категорий бытовых потребителей в Украине действует единый алгоритм: данные подаются в последние два дня текущего месяца и в течение первых трех дней следующего. На этот раз отчетный период приходится на следующие даты: – 30 и 31 марта 2026 года ; – 1, 2 и 3 апреля 2026 года .

Важно понимать последствия нарушения этих сроков . Если абонент передает цифры слишком рано или с опозданием, они не попадают в расчетный период. В таком случае система автоматически формирует счет, основываясь на предыдущем среднем потреблении, а не на реальных данных с дисплея вашего прибора.

После завершения срока приема оператор передает верифицированные данные поставщику, который и выставляет конечный счет.

Счетчики "день – ночь": как снять показания без ошибок

Как свидетельствуют обращения клиентов на страницах облэнерго, больше всего вопросов возникает именно о снятии и передаче показаний двухтарифных приборов учета. Ошибки при их считывании могут привести как к появлению долгов, так и к значительным переплатам.

На дисплее такого счетчика с интервалом примерно в 10 секунд меняются два отдельных показателя, которые необходимо зафиксировать:

дневной тариф — действует с 7:00 до 23:00;

— действует с 7:00 до 23:00; ночной тариф — действует с 23:00 до 7:00.

Обратите внимание: суммировать эти значения не нужно. Потребитель должен передать два отдельных значения для каждой зоны.

Маркировка на разных моделях приборов может отличаться, однако чаще всего используются следующие коды:

T1 (или E1, T11, 1.8.1) – означает "день";

(или E1, T11, 1.8.1) – означает "день"; T2 (или E2, T12, 1.8.2) – означает "ночь".

Если на вашем счетчике отображаются другие обозначения, их расшифровку можно найти в технической инструкции или на официальном сайте производителя. В любом случае для расчетов используются только цифры до запятой.

После установки такого прибора в личном кабинете автоматически появляется распределение по зонам, куда и следует вносить соответствующие данные. Автоматическая передача показателей без участия человека возможна только при наличии установленной системы АСКУЭ.

Куда передать показания счетчика

Сегодня большинство операторов предлагают дистанционные способы отчетности:

личный кабинет на сайте вашего оператора системы распределения;

звонок в контакт-центр;

официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

обращение на электронную почту компании.

Что делать с показаниями, если в квартире никто не живет

Довольно распространенным в Украине во время войны стало миф о том, что при отсутствии потребления отчитываться не обязательно. Однако молчание потребителя не означает отсутствие начислений.

При таких условиях система определит объем по среднесуточным показателям. Чтобы избежать лишних долгов в пустом жилье, есть два варианта действий:

Официально подать заявление о временном прекращении электроснабжения.

Ежемесячно в установленные сроки передавать одни и те же показатели — последние зафиксированные данные.

Тарифы на электроэнергию: какие цены действуют

В Украине сейчас зафиксирован тариф на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч, который будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. На данный момент повышение цены не обсуждается, поэтому действие соответствующего постановления Кабмина, вероятно, будет продлено.

Для пользователей двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 7:00) остается вдвое дешевле и составляет 2,16 грн за 1 кВт-ч. В компании Yasno также напоминают: если в полученном счете вы видите аномально высокие суммы, следует немедленно обратиться к оператору системы распределения для проведения корректировки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине изменили нормы по поверке счетчиков. Речь идет обо всех приборах учета – воды, газа, электроэнергии.

