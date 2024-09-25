В "Укрэнерго" объяснили, когда нельзя пользоваться мощной техникой в квартирах и почему

В Украине 25 сентября использовать графики отключения электроэнергии не планируют. Однако энергетики призвали украинцев пользоваться мощными приборами в период с 10:00 до 16:00, а экономить ток с 16:00 до 22:00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 16:00 до 22:00. По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 10:00 до 16:00", - отметили в "Укрэнерго".

Из-за повреждений, понесенных большими тепловыми и гидроэлектростанциями в результате российских обстрелов – украинская энергосистема испытывает дефицит мощности в часы максимального потребления. Поэтому вечером сохраняется необходимость потреблять электроэнергию бережливо, не включая несколько мощных электроприборов одновременно.

"Что касается дневных часов – здесь ситуация другая. За последние годы в Украине существенно возросла доля солнечных электростанций в общем энергобалансе. Это произошло по двум причинам: 1 – количество и мощность СЭС существенно увеличилось; 2 – доля других видов генерации уменьшилась из-за последствий обстрелов". Кроме того, на уровень потребления днем оказывают существенное влияние так называемые "крышные" электростанции – то есть солнечные панели, которые массово устанавливают бытовые потребители и бизнес", – добавляют в "Укрэнерго".

При таких обстоятельствах наименьшая нагрузка на энергосистему сейчас фиксируется в период высокой солнечной активности и эффективной работы промышленных и бытовых СЭС. Поэтому период с 10:00 до 16:00 – лучше всего подходит для пользования стиралками, утюгами, электроплитами и т.д.

Всего с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния вроде бы отказалась от помощи Украине и больше не будет экспортировать ток. На самом деле, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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