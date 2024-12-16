В Украине ввели новые графики: как будут отключать свет в Днепропетровской области

По всей Украине с 16 декабря начали действовать новые графики отключений света – в т.ч. и на Днепропетровщине. По словам энергетиков, это позволит более гибко управлять энергосистемой и отключать меньшее количество клиентов. В то же время, 16 декабря графики отключений света в области будут действовать с 7:00 до 20:00.

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Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети. Там объяснили:

Ранее подход к формированию графиков отключений в разных областях значительно отличался по количеству часов со светом и без света.

Чтобы исправить это, "Укрэнерго" и Министерство энергетики внедряют единый подход к созданию графиков по всей стране, который позволит более гибко управлять энергосистемой.

Как изменились графики

График отключений теперь поделен на 30-минутные интервалы.

Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Проверить, к которой вы относитесь, можно на сайте и в чат-боте ДТЭК Днепровские электросети.

Должно быть больше часов со светом – не менее 3,5 часов между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.

При этом, подчеркивается, по-прежнему будут всегда доступны 2 графика. В частности:

График на сутки.

Четкое расписание зон "Свет есть" (белая) и "Света нет" (темно-серая). Будет доступна на сайте и в чат-боте ДТЭК Днепровские электросети накануне вечером.

Прогнозный график в неделю.

Показывает временные промежутки, когда свет может быть отключен, и часы со светом. Он позволяет планировать жизнь на более длительный период, поэтому всегда есть на сайте оператора.

График отключения света в Днепропетровской области 16 декабря

В то же время, 16 декабря графики отключений света в Днепропетровской области будут действовать с 7:00 до 20:00. В частности, для 1 группы:

Подгруппа 1.1 – с 7:30 до 11:00;

Подгруппа 1.2 – с 7:30 до 11:00.

Для 2 группы.

Подгруппа 2.1 – с 8:00 до 11:00 и 18:00 до 19:00;

Подгруппа 2.2 – с 8:00 до 11:00 и 18:00 до 19:00.

Для 3 группы.

Подгруппа 3.1 – с 7:00 до 7:30 и 11:00 до 14:30;

Подгруппа 3.2 – с 7:00 до 7:30 и 11:00 до 12:00.

Для 4 группы.

Подгруппа 4.1 – с 11:00 до 14:30;

Подгруппа 4.2 – с 11:00 до 14:30.

Для 5 группы.

Подгруппа 5.1 – с 14:30 до 18:00 и 19:00 до 20:00;

Подгруппа 5.2 – с 14:30 до 17:00 и 18:00 до 20:00.

Для 6 группы.

Подгруппа 6.1 – с 14:30 до 18:00;

Подгруппа 6.2 – с 15:00 до 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае же сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.

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