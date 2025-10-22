В Украине ввели аварийные отключения из-за массированной атаки: где и как долго не будет электроэнергии

В Украине 22 октября в результате массированной ракетно-дроновой атаки в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает Минэнерго. "Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех потребителей", – объясняют в ведомстве.

Также в Минэнерго призвали рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему.

Какая ситуация в регионах

Сумщина. По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. "Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", – объясняют в "Сумыоблэнерго".

Черкасская область. 22 октября по команде НЭК "Укрэнерго" с 07:55 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО). "Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – сообщили в "Черкассыоблэнерго".

Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Об этом сообщили в ДТЭК.

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Харьковской области введены аварийные отключения.

На Прикарпатье будут действовать ГОМ. Для промышленных предприятий и бизнеса введены графики ограничений мощности. ГОМ будут действовать с 16:00 до 22:00 в полном объеме 5 очередей.

ГАО – это экстренное отключение потребителей, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, он не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго". ГОМ – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Его суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

Энергетики просят экономить ток в течение всех суток и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Простые действия, которые помогают сэкономить электроэнергию и поддержать энергосистему:

Включайте свет только там, где вы находитесь

Не включайте мощные бытовые электроприборы в часы пиковых нагрузок на энергосистему

Установите двухзонные счетчики и умные розетки

Используйте современные светодиодные лампы

Установите светорегуляторы и датчики, которые автоматически включают и выключают освещение

Не оставляйте приборы, которыми не пользуетесь, включенными или в режиме ожидания

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

