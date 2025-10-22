В Украине ввели аварийные отключения из-за массированной атаки: где и как долго не будет электроэнергии
В Украине 22 октября в результате массированной ракетно-дроновой атаки в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает Минэнерго. "Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех потребителей", – объясняют в ведомстве.
Также в Минэнерго призвали рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему.
Какая ситуация в регионах
Сумщина. По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. "Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", – объясняют в "Сумыоблэнерго".
Черкасская область. 22 октября по команде НЭК "Укрэнерго" с 07:55 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО). "Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – сообщили в "Черкассыоблэнерго".
Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Об этом сообщили в ДТЭК.
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Харьковской области введены аварийные отключения.
На Прикарпатье будут действовать ГОМ. Для промышленных предприятий и бизнеса введены графики ограничений мощности. ГОМ будут действовать с 16:00 до 22:00 в полном объеме 5 очередей.
Энергетики просят экономить ток в течение всех суток и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Простые действия, которые помогают сэкономить электроэнергию и поддержать энергосистему:
- Включайте свет только там, где вы находитесь
- Не включайте мощные бытовые электроприборы в часы пиковых нагрузок на энергосистему
- Установите двухзонные счетчики и умные розетки
- Используйте современные светодиодные лампы
- Установите светорегуляторы и датчики, которые автоматически включают и выключают освещение
- Не оставляйте приборы, которыми не пользуетесь, включенными или в режиме ожидания
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
