В Украине в апреле могут увеличить тарифы на воду: что предлагается

В Украине с 1 апреля в ряде областей могут поднять тарифы на воду. На это влияет количество факторов, в том числе увеличение расходов предприятий, в том числе и на электроэнергию.

Об этом говорится в документе НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). На заседании были объявлены предложения по росту оптовой стоимости водоснабжения.

Как с 1 апреля могут измениться тарифы?

"Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.

Вместо этого уже с 1 июля предлагают следующие изменения:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.

Для некоторых потребителей также может увеличиться стоимость водоснабжения. За 1 кубометр без НДС предлагается:

"Львовводоканал" – 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

В июле:

"Львовводоканал" – 2,74 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;

"Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине за год существенно удорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, с января-2023 по январь-2024 расценки на них в целом увеличились на 12,8%. Однако, например, именно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

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