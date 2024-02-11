В Украине в апреле могут увеличить тарифы на воду: что предлагается
В Украине с 1 апреля в ряде областей могут поднять тарифы на воду. На это влияет количество факторов, в том числе увеличение расходов предприятий, в том числе и на электроэнергию.
Об этом говорится в документе НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). На заседании были объявлены предложения по росту оптовой стоимости водоснабжения.
Как с 1 апреля могут измениться тарифы?
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
Вместо этого уже с 1 июля предлагают следующие изменения:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
Для некоторых потребителей также может увеличиться стоимость водоснабжения. За 1 кубометр без НДС предлагается:
- "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.
В июле:
- "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине за год существенно удорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, с января-2023 по январь-2024 расценки на них в целом увеличились на 12,8%. Однако, например, именно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.
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