В Украине усилили график отключений электроэнергии: в какие часы 2 декабря будет самый жесткий режим

В Украине 2 декабря, в понедельник, по сравнению с выходными днями ужесточился режим отключений электроэнергии. Графики начали действовать с 7:00 утра и будут применяться до 22:00 вечера. Больше всего ограничений запланировано с 8 до 10, а также с 11 до 19 часов.

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Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго". Как отметили энергетики, 2 декабря для бытовых потребителей время применения и объем мер ограничения будут следующими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 10:00 – две очереди отключений;

10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики действуют на час дольше – с 6:00 до 23:00. При этом ограничения не применяются для предприятий, которые импортируют 60 и более процентов электроэнергии для собственных нужд.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – предупредили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что потребление электроэнергии в стране растет. Так, утром 2 декабря его уровень был на 6% выше, чем в то же время в предыдущий рабочий день. Пик потребления по-прежднему приходится на вечерние часы.

"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в нем сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно используются во всех регионах", – отметили в "Укрэнерго".

Как понимать очереди отключений и где смотреть график

"Укрэнерго" во время плановых (почасовых) отключений определяет количество очередей, которые должны быть обесточены. По сути, это информация для облэнерго, но она помогает потребителям примерно узнавать, как долго не будет света в течение дня:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).

В то же время конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, руководствуясь распоряжением "Укрэнерго", энергокомпания ДТЭК опубликовала графики отключений света на 2 декабря. В Киеве предусмотрено по 1-2 отключения для каждой группы в день. Их длительность зависит от времени суток и группы, максимум – 4 часа подряд. В Киевской области одно отключение может длиться до 5 часов.

В Одесской и Днепропетровской областях также планируется по 1-2 отключения в день. Максимальная продолжительность – 4 часа.

Как сообщал OBOZ.UA, своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками, в частности дописывания "лишних" объемов потребленных услуг. На передачу показаний счетчиков электроэнергии отводится несколько дней, а последним сроком для подачи данных за ноябрь является 3 декабря.

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