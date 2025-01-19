В Украине существенно подорожала коммуналка: какая услуга больше всего

За год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 18,9%. К примеру, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%. В то же время, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. По его данным, кроме электроэнергии подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,2%;

уборка мусора – на 8,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Вместе с тем, тарифы сразу на 4 услуги остались прежними. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Сколько нужно будет платить за свет с 1 кВт*ч

В феврале же 2025 года украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. На этом же уровне он продержится минимум до окончания отопительного сезона.

Об этом ранее рассказал министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Вместе с тем, украинцам не стоит ожидать резкого роста стоимости электроэнергии в ближайшее время. Как объяснил член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), денег, которые "Энергоатом" и Укргидроэнерго получают от тарифа 4,32 грн за 1 кВт*ч хватает чтобы "покрыть себестоимость, и даже получить незначительную прибыль".

Таким образом, подчеркнул Нагорняк, распространяемая в медиа информация о готовящемся повышении с 1 июня тарифа на свет до 6,7 грн не является правдивой. Ведь в этом, по его словам, нет необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине изменили условия льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок, которые составляет 2,64 грн за 1 кВт*ч. Теперь потребленные 2 000 кВт*ч в месяц будут оплачиваться именно по льготной цене, а полный тариф (4,32 грн) будет насчитываться только на объем, который превышает 2 000 кВт*ч.

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