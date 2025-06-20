В Украине создают Реестр счетов и банковских сейфов: в правительстве объяснили зачем

Правительство Украины внесло в Верховную Раду евроинтеграционный законопроект о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Среди прочего он содержит норму о создании Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

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Об этом во время конференции Национального банка Украины заявил министр финансов Сергей Марченко. "Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", – сказал он.

Министр назвал законопроект №13233 "достаточно сложным", а включенные в него вопросы "достаточно дискуссионными и трудными для восприятия". Действительно, создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов подняло волну обсуждений в Украине – некоторых экспертов беспокоит то, что это может поставить под угрозу принцип банковской тайны.

Зато Сергей Марченко считает, что для граждан, которые не имеют проблем с законом, будет возможность показать собственные счета и сказать: "Мы, если показали собственный счет, имеем право осуществлять платежи в любую страну ЕС".

"Конечно, есть много дискуссий, касающихся реестра счетов, ячеек, других вещей, которые сейчас являются дискуссионными. Но мы должны пройти этот путь, быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро – это наш путь, который должен неумолимо нас к этому подвести", – сказал он.

Министр также отметил, что принятие закона максимально упростит расчеты в евро. А именно:

исчезнет потребность открывать счета в других странах для платежей в евро;

скорость транзакций сократится с дней до минут или даже секунд;

вместо комиссий, которые сейчас составляют 0,7-1,5% от объема транзакции, такие платежи будут без комиссий.

Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов позволит своевременно идентифицировать любых физических или юридических лиц, которые удерживают или контролируют платежные и банковские счета и депозитные сейфы. Также это обеспечит своевременный, неограниченный, непосредственный доступ к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки и доступ для компетентных органов с целью выполнения ими обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке заверили, что в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни в пользу евро. Саму оценку готовности и необходимости такой возможности будут осуществлять "через 10-15 лет".

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