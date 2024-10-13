В Украине создали штаб по подготовке регионов к зиме: чем он будет заниматься

При Кабинете министров Украины уже создан специальный штаб. Он будет контролировать вопросы подготовки отопительного сезона в областях и их готовность к "зимним вызовам".

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram. По его словам, необходимо учитывать какие-либо сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Проговорили готовность регионов и общин к зимним вызовам. При правительстве создан соответствующий штаб", – рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации.

"Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро", – добавил он.

Кроме того, Шмыгаль отчитался, что заслушал информацию глав ОВА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах.

"Заслушал информацию глав ОВА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах. Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние", – отметил Шмыгаль.

Чиновник также добавил, что все области должны активнее общаться с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов.

"Для этого со стороны правительства созданы все условия", – резюмировал Денис Шмыгаль.

Напомним, что российские войска каждый день обстреливают Покровскую общину Донецкой области. Используя КАБы и артиллерию враг бредет по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. Из-за таких постоянных обстрелов захватчиков отопительный сезон в общине оказался под угрозой.

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