Сколько будет стоить коммуналка: решения по тарифам на газ и свет должны быть приняты уже в апреле

В Украине в апреле истекает срок действия тарифов на газ и электроэнергию. В Минэнерго заявляют, что не намерены повышать цены на эти услуги. И хотя ситуация с газом стабильна и причин для повышения цены нет, с электроэнергией могут возникнуть новые проблемы. Кроме того, профильная комиссия уже разработала план повышения стоимости воды. О том, сколько будут стоить коммунальные услуги после апреля, читайте в материале OBOZ.UA.

Тариф на газ в Украине: фиксированная цена заканчивается, что будет дальше?

В Украине до полномасштабной войны можно было выбирать, у кого покупать газ. Разные компании предлагали разные тарифы. "Нафтогаз" тогда обслуживал всего около 10% украинцев. Однако с началом полномасштабной войны никто, кроме НАКа, не обладал необходимыми мощностями для того, чтобы гарантировать поставку голубого топлива по действующим тарифам. Сейчас услугами "Нафтогаза" пользуются уже около 98% украинцев. Это практически монополист на рынке.

Тариф "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр – действует до 30 апреля 2024-го. Могут ли в компании пересмотреть стоимость голубого топлива уже в следующем месяце, согласовав это с правительством?

Законодательство запрещает поднимать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого. Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: сейчас нет даже планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя, даже в условиях действующих законодательных ограничений, тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут.

Дальше есть два сценария:

тариф на газ повысят уже после окончания полномасштабной войны;

или тариф повысят по требованию партнеров еще во время полномасштабной войны (таких планов пока нет). Дело в том, что в условиях евроинтеграции есть пункт относительно либерализации рынка газа. Он предполагает, что тарифы должны регулироваться рынком, а не решением правительства.

Что интересно, ситуация с газом в Украине даже улучшилась. Едва ли не впервые в истории голубого топлива собственной добычи хватило, чтобы полностью обеспечить собственные потребности. Главная причина: сокращение количества потребителей (из-за оккупации, большого количества беженцев, уничтожения промышленных предприятий).

Улучшилась и ситуация с ценами на рынке. На украинской бирже в марте 2022 года тысяча кубометров газа стоила 33 тыс. грн, а 2 апреля 2024-го – уже 13,6 тыс. грн. Итак:

стоимость газа в мае, вероятно, не изменится;

по закону повышать тариф на газ должны уже после окончания военного положения, однако могут принять и другое решение.

Тариф на электроэнергию. Ситуация сложная, но тариф не изменится как минимум в мае

В апреле тариф на электроэнергию в Украине не изменился, однако именно в этом месяце истекает срок действия PSO (public service obligations, возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Поэтому у правительства есть возможность повысить стоимость электроэнергии.

В Минэнерго OBOZ.UA сообщали, что не намерены повышать цены. В то же время эксперт по ЖКХ Олег Попенко прогнозирует подорожание электроэнергии с 2,64 до 5,5 грн за кВт*час. Ранее министр энергетики Герман Галущенко отметил, что информация о росте до 6 грн – фейк.

"Галущенко не отрицал, что тариф на электроэнергию может вырасти, а сказал, что не будут поднимать до 6 грн. По его словам получается, что тариф на электроэнергию может возрасти до 5,5 грн, и это может произойти 1 июня. Это то, о чем я писал еще несколько недель назад", – прокомментировал Попенко.

Однако, по данным OBOZ.UA, решение о повышении тарифов на электроэнергию сейчас не разрабатывают. "Не ко времени", – коротко ответили на вопрос о возможном подорожании коммуналки собеседники в правительстве.

Ситуация в энергетике действительно крайне сложная. Компания ДТЭК потеряла 80% теплогенерации, остановилась работа крупнейшего в Украине объекта гидроэнергетики – ДнепроГЭС. Кроме того, под временным контролем оккупантов находится крупнейшая украинская АЭС – Запорожская.

Тарифы на воду действительно могут возрасти: что нужно знать

Единственный тариф, который действительно должен вырасти, – на воду. Ассоциация водоканалов уже заявляла о миллиардных убытках. Электроэнергия для промышленных потребителей значительно подорожала, возросла стоимость реагентов, ремонтных работ. Кроме того, снизилось и количество потребителей (а чем меньше клиентов, тем выше должна быть стоимость). В такой ситуации избежать подорожания будет очень сложно.

Решение должна принять Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). Однако этот непопулярный шаг откладывают уже больше года. В столице почти на 18,5% снизились объемы потребления воды, на электроэнергию расходы увеличились на 30,29%, а без тока не будут работать насосы, фильтры и т.д. Кроме того, затраты на оплату труда выросли на 23,6%. Больше всего подорожали реагенты – на 99,85%.

Действующие и анонсированные тарифы на воду (по подсчетам редакции)

"Днепроводоканал"

действующий тариф – 31,36 грн за кубометр

с апреля – 37,6 грн за кубометр

с июня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницкводоканал"

действующий тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф с апреля – 31,15 грн за кубометр

тариф с июня – 40,5 грн за кубометр

"Киевводоканал"

действующий тариф – 30,38 грн за кубометр

с апреля – 40,7 грн за кубометр

с июня – 46,8 грн за кубометр

"Винницаоблводоканал"

действующий тариф – 25,62 грн за кубометр

с апреля – 35 грн за кубометр

с июня – 52 грн за кубометр

Тарифы на коммунальные услуги будут расти, сдерживать подорожание в условиях, когда растут составляющие тарифа, будет очень сложно. Местным советам приходится дотировать предприятия из собственного бюджета. Вероятно, стоимость газа и электроэнергии в ближайшие месяцы не изменится, однако вместе с тем стоит подготовиться к росту стоимости воды.