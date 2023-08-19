В Украине повысили тарифы на воду части водоканалов: как обошли запрет 

В Украине часть водоканалов повысили свои тарифы, несмотря на запрет Кабмина. Дело в том, что часть водоканалов согласовывают свои тарифы с местной властью, а не с Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Местная власть, понимая необходимость повышать тарифы, приняла решение о повышении цен.

Видео дня

Как сообщает Громадське радіо, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "Общественному радио" объяснил, что это произошло потому, что они не подчиняются НКРЭКУ. "И там есть разделение. Большие водоканалы поднимают тарифы, подавая заявки в НКРЭКУ, а малые водоканалы принимают такие решения на уровне исполкомов горсоветов. Поэтому малые водоканалы уже поднимали тарифы", – пояснил Попенко.

Впрочем, он отметил, что это абсолютно никак не помогло водоканалам решить вопрос о задолженностях. "Потому что большинство из них имеют 20-25 тысяч абонентов. А для безубыточности водоканал должен быть хотя бы 100 тысяч абонентов. Поэтому все эти поднятия тарифов пока не решают никаких проблем", - добавил Попенко.

По словам эксперта, этот вопрос следует решать на другом уровне. "После того, как лично президент и премьер-министр подняли вопрос, что рост тарифов водоснабжения и водоотвода не актуален, то я не думаю, что кто-то сейчас захочет поднимать этот вопрос. Поэтому до конца года тарифы водоканалов не будут расти", – аргументировал эксперт свое мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, энергетики и профильные эксперты уже предупреждают: грядущей зимой украинская энергосистема может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой. Соответственно, отключения света могут вернуться.