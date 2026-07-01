Ситуация в энергосистеме Украины изменилась: будут ли отключать свет 2 июля

После двух дней подряд, в течение которых действовали графики почасовых отключений света, в четверг, 2 июля, никаких мер по ограничению потребления электроэнергии в Украине не планируется. Этого удалось добиться благодаря снижению температуры в соседних странах.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании обнародовали обновленную информацию о состоянии энергосистемы.

Что изменилось

Согласно официальному сообщению компании, отменить ограничения удалось благодаря двум ключевым факторам:

снижению температуры в соседних странах ;

; улучшению возможностей для импорта электроэнергии в Украину.

Но, несмотря на отсутствие прогнозируемых ограничений, энергетики призывают граждан не расслабляться и продолжать помогать энергосистеме. Украинцев настойчиво просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 23:00, когда нагрузка на сеть традиционно самая высокая.

Отключения могут продолжаться всё лето

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее предупредил, что летом, когда температура будет превышать +35 градусов, в Украине могут вводить почасовые и даже аварийные отключения электроэнергии из-за резкого роста нагрузки на поврежденную энергосистему – возможны графики продолжительностью от 2 до 4 часов.

В то же время эксперт подчеркнул, что такой сценарий не означает возврата к ежедневным графикам. Ограничения возможны только в самые жаркие дни, когда потребление электроэнергии будет достигать пиковых значений.

Одним из факторов, который мог бы снизить нагрузку на украинскую энергосистему, Омельченко назвал более полное использование возможностей импорта электроэнергии. По его словам, в настоящее время Украина использует не весь доступный потенциал импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европа переживает уже третью волну жары 2026 года, а температура в отдельных странах может достичь +43 °C. Из-за массового использования кондиционеров резко растет потребление электроэнергии, что повышает риски аварий и локальных отключений электроэнергии, особенно в странах Средиземноморья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!