В Украине ощутимо пересчитали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 13%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, в то время как цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

Об общем росте тарифов сообщили в Госстате. По его данным, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

На что тарифы не поменялись

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Что будет с субсидиями после повышения тарифа на свет

В свою очередь, первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак ранее сообщила, что государство имеет деньги для жилищных субсидий, даже несмотря на повышение тарифа на электроэнергию до 4,32 грн/кВт*ч. А потому все, кто получал такую поддержку, не утратят ее. Она отметила:

сам процесс перерасчета будет проведен автоматически;

механизм субсидий работает так, что "если тариф повышается, а вы являетесь семьей, получающей субсидии, то субсидия вам будет пересчитана";

рассчитывать на субсидию могут и те, кто в результате повышения тарифа почувствует трудности с оплатой счетов – для этого нужно обращаться в Пенсионный фонд.

"Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, имеющий очень мощную ИТ-систему. Для всех семей, имеющих субсидии, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут", – говорится в сообщении.

При этом Марчак подчеркнула: уже разработано т. н. упрощенное заявление на субсидию. "Заходите на сайт "Дії" или Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать короткое заявление. Остальное мы сделаем сами как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается", – объяснила заместитель министра.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом повышение тарифа на свет для украинцев поможет восстановить энергообъекты, разбомбленные россиянами. Однако лишь частично.

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