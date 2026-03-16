В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине ускорился рост цен – в феврале-2026 годовой уровень инфляции составил 7,6% против 7,4% в январе. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля 2025-го по февраль 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,8%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

уборки мусора – на 3,8%;

содержания и ремонта жилья – на 3,5%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

В то же время с января по февраль тарифы выросли на 0,3%. В частности, расценки увеличились на:

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали – на 2,3%;

уборку мусора – на 1,2%;

содержание и ремонт жилья – на 0,8%.

Будут ли в Украине повышать тариф на свет

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

