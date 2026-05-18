В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какие услуги больше всего

В Украине ускорился рост цен – в апреле-2026 годовой уровень инфляции составил 8,6% против 7,9% в марте. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с апреля 2025-го по апрель 2026-го – тарифы выросли в целом на 1,9%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а уборка мусора подорожала на 6,7%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также заметно выросли расценки на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5%;

содержание и ремонт жилья – на 4,9%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с марта по апрель тарифы выросли на 0,2%. В частности, расценки увеличились на:

содержание и ремонт жилья – на 1,2%;

уборку мусора – на 2,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали – на 0,8%.

Какой прибор следует установить украинцам с газовыми плитами

В то же время, Украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа.

Как рассказали в ГК "Нафтогаз Украины", принцип работы сигнализатора состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газа, воды и т.д. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

