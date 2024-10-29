В Украине официально начался отопительный сезон: жители каких регионов уже получили тепло

Поскольку температура воздуха в Украине становится все ниже, все больше регионов начинают отопительный сезон. Тернопольщина и Волынь стали первыми из них, где запустили тепло в 100% жилых домов.

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Об этом сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор). В учреждении отметили, что кроме жилищного фонда к теплоснабжению активно подключают и объекты социальной инфраструктуры (учреждения здравоохранения, образования).

Оказалось, что на 29 октября в областях уже включено в работу более 58% котельных от общего количества по стране, а подачу тепла осуществляют почти до 30% жилых домов и 60% социально-важных объектов. А вот мэр Киева Виталий Кличко назвал датой начала отопительного сезона для жилищного фонда в столице 30 октября. Для полноценного развертывания городской системы теплоснабжения потребуется около 7 дней.

Лидерами по темпам подключения являются Волынская область (подключено к теплу почти 100% жилищного фонда и 99% социально-важных объектов), Тернопольская (100% и 97% соответственно) и Черниговская (96% и почти 99%, соответственно) области", - подчеркнули в Госэнергонадзоре.

Но в прифронтовых территориях ситуация остается сложной. В частности, вследствие ухудшения ситуации безопасности и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское Харьковской области.

В Штабе сплоченных общин сообщили о начатой подаче тепла во Львове, где "Львовтеплоэнерго" включает отопление постепенно. Также решили включить отопление 68 общин во Львовской области, в частности тепло появилось в домах Самборской, Жовковской, Дрогобычской, Бориславской и Стрыйской общин.

В Арцизской общине в Одесской области тепло начнут подавать 1 ноября. Такое решение принял местный райисполком.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 24 октября началась подача теплоносителя жителям Черкасс. Запуск отопления продолжался в течение трех суток, в этот период возможны перебои горячего водоснабжения, а жалобы на качество услуги не принимались.

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