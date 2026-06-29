В Украине начинаются отключения света: где и когда буду действовать графики

В Украине растет потребление электроэнергии. Причина – жаркая погода. В связи с этим украинцам советуют держать гаджеты заряженными, ведь в ближайшие дни энергосистема будет работать в напряженном режиме. Более того, в отдельных областях уже анонсировано возвращение почасовых отключений света – ожидается, что они стартуют с 30 июня.

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Об общей ситуации рассказал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил: к примеру, в Киеве каждые дополнительные 3 градуса прибавляют около 100 МВт нагрузки на систему.

"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме", – говорится в сообщении.

При этом Коваленко подчеркнул: энергетики надеются, что смогут пройти тяжелій период без существенных ограничений. В то же время он посоветовал украинцам "быть готовыми к разным сценариям". В частности:

держать заряженными павербанки и гаджеты;

внимательно следить за сообщениями энергетиков.

30 июня в Украине начнутся отключения света

В то же время ряд облэнерго с разных частей Украины уже сообщил о возвращении почасовых отключений света. По плану, они начнутся с 30 июня.

Запорожская область.

Как сообщили в Запророжьеоблэнерго, 30 июня, в период с 16:00 до 22:00 возможно применение одной очереди отключений. Также с 16.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

"Окончательная информация о времени и продолжительности отключений, а также очередях/подчерках... будет обнародована позже на наших официальных ресурсах после получения соответствующего указания от НЭК "Укрэнерго", – говорится в сообщении.

Ивано-франковская область.

"Завтра для бытовых потребителей будут использованы графики погодных отключений. Для бизнеса и промышленности с 16:00 до 22:00 30 июня будут действовать графики ограничений мощности", – сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.

Николаевская область.

В Николаевской области ожидается отключение 1 очереди потребителей с 16:00 до 22:00.

Черкасская область.

В этом регионе возможно применение отключений для 1 очереди с 16:00 до 22:00. Для промышленности и бизнеса возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

В целом же, узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" ожидают, что при условии сохранения высокой температуры в течение недели и возобновления массированных атак России на энергосистему уже в илюле-августе придется прибегнуть к аварийным отключениям. Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.

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