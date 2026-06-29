В Украине начинаются отключения света: где и когда буду действовать графики
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В Украине растет потребление электроэнергии. Причина – жаркая погода. В связи с этим украинцам советуют держать гаджеты заряженными, ведь в ближайшие дни энергосистема будет работать в напряженном режиме. Более того, в отдельных областях уже анонсировано возвращение почасовых отключений света – ожидается, что они стартуют с 30 июня.
Об общей ситуации рассказал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил: к примеру, в Киеве каждые дополнительные 3 градуса прибавляют около 100 МВт нагрузки на систему.
"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме", – говорится в сообщении.
При этом Коваленко подчеркнул: энергетики надеются, что смогут пройти тяжелій период без существенных ограничений. В то же время он посоветовал украинцам "быть готовыми к разным сценариям". В частности:
- держать заряженными павербанки и гаджеты;
- внимательно следить за сообщениями энергетиков.
30 июня в Украине начнутся отключения света
В то же время ряд облэнерго с разных частей Украины уже сообщил о возвращении почасовых отключений света. По плану, они начнутся с 30 июня.
- Запорожская область.
Как сообщили в Запророжьеоблэнерго, 30 июня, в период с 16:00 до 22:00 возможно применение одной очереди отключений. Также с 16.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме.
"Окончательная информация о времени и продолжительности отключений, а также очередях/подчерках... будет обнародована позже на наших официальных ресурсах после получения соответствующего указания от НЭК "Укрэнерго", – говорится в сообщении.
- Ивано-франковская область.
"Завтра для бытовых потребителей будут использованы графики погодных отключений. Для бизнеса и промышленности с 16:00 до 22:00 30 июня будут действовать графики ограничений мощности", – сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.
- Николаевская область.
В Николаевской области ожидается отключение 1 очереди потребителей с 16:00 до 22:00.
- Черкасская область.
В этом регионе возможно применение отключений для 1 очереди с 16:00 до 22:00. Для промышленности и бизнеса возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.
В целом же, узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе можно на официальных страницах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" ожидают, что при условии сохранения высокой температуры в течение недели и возобновления массированных атак России на энергосистему уже в илюле-августе придется прибегнуть к аварийным отключениям. Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.
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