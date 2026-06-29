УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине начинаются отключения света: где и когда буду действовать графики

Роман Костюченко
Коммуналка
4 минуты
1,6 т.
Иллюстрация - отключение света в Украине
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Украине растет потребление электроэнергии. Причина – жаркая погода. В связи с этим украинцам советуют держать гаджеты заряженными, ведь в ближайшие дни энергосистема будет работать в напряженном режиме. Более того, в отдельных областях уже анонсировано возвращение почасовых отключений света – ожидается, что они стартуют с 30 июня.

Об общей ситуации рассказал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил: к примеру, в Киеве каждые дополнительные 3 градуса прибавляют около 100 МВт нагрузки на систему.

"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме", – говорится в сообщении.

При этом Коваленко подчеркнул: энергетики надеются, что смогут пройти тяжелій период без существенных ограничений. В то же время он посоветовал украинцам "быть готовыми к разным сценариям". В частности:

  • держать заряженными павербанки и гаджеты;
  • внимательно следить за сообщениями энергетиков.
В Украине растет потребление электроэнергии

30 июня в Украине начнутся отключения света

В то же время ряд облэнерго с разных частей Украины уже сообщил о возвращении почасовых отключений света. По плану, они начнутся с 30 июня.

  • Запорожская область.

Как сообщили в Запророжьеоблэнерго, 30 июня, в период с 16:00 до 22:00 возможно применение одной очереди отключений. Также с 16.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

"Окончательная информация о времени и продолжительности отключений, а также очередях/подчерках... будет обнародована позже на наших официальных ресурсах после получения соответствующего указания от НЭК "Укрэнерго", – говорится в сообщении.

Как будут отключать свет в Запорожской области
  • Ивано-франковская область.

"Завтра для бытовых потребителей будут использованы графики погодных отключений. Для бизнеса и промышленности с 16:00 до 22:00 30 июня будут действовать графики ограничений мощности", – сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.

Отключения света в Ивно-Франкоскойй области
  • Николаевская область.

В Николаевской области ожидается отключение 1 очереди потребителей с 16:00 до 22:00.

В Николаевской области ожидается отключение 1 очереди потребителей с 16:00 до 22:00
  • Черкасская область.

В этом регионе возможно применение отключений для 1 очереди с 16:00 до 22:00. Для промышленности и бизнеса возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

Какими будут отключения в Черкасской области

В целом же, узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" ожидают, что при условии сохранения высокой температуры в течение недели и возобновления массированных атак России на энергосистему уже в илюле-августе придется прибегнуть к аварийным отключениям. Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОтключение электричества в УкраинеэлектроэнергияЭнергетика"Укрэнерго"YasnoСергій Коваленко
Редакционная политика