В Украине начались экстренные отключения света: где нет электроэнергии

В Украине утром 6 февраля введены аварийные (ГАО, экстренные отключения) графики отключений света – в Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В таком режиме свет отключают по очередям потребителей, но без предупреждения и без четкого почасового расписания.

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Об этом свидетельствуют данные облэнерго, пишет OBOZ.UA. В "Укрэнерго" о введении ограничений пока не сообщали.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня с 09:11 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди", – заявили в "Сумыоблэнерго". Там добавили, что:

очередь отключения при ГАО отображается в реальном времени на сайте облэнерго;

очередь в графиках аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых;

графики почасовых отключений не используются.

Аналогичное заявление сделали в "Полтваоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение одной очереди ГАО", – говорится в сообщении.

Также об аварийных отключениях сообщила энергокомпания ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях используются экстренные отключения", – отметили там.

В Кировоградской области отключения начались с 09:17 часов. Количество очередей в "Кировоградоблэнерго" не уточняли.

Последний раз экстренные отключения света применялись 4 февраля. При этом следует учитывать, что не все облэнерго сразу сообщили о том, что в области задействованы ограничения.

Напомним, в Украине существует два режима ограничений подачи электроэнергии. Это:

Графики аварийных отключений (ГАО, укр.– ГАВ) – они же экстренные отключения света.

Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.

Графики почасовых отключений (ГПО, укр. – ГПВ) – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.

Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при ГАО, однако имеют четко определенный промежуток действия.

Обычно узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго уверяли: даже при ухудшении погодных условий украинцы останутся со светом. Но если к низким температурам присоединятся российские удары по энергетической инфраструктуре, то могут быть введены графики отключений электроэнергии. Вероятно, в ведомстве имели ввиду почасовые, а не экстренные отключения.

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