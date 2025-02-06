В Украине начались экстренные отключения света: где нет электроэнергии
В Украине утром 6 февраля введены аварийные (ГАО, экстренные отключения) графики отключений света – в Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В таком режиме свет отключают по очередям потребителей, но без предупреждения и без четкого почасового расписания.
Об этом свидетельствуют данные облэнерго, пишет OBOZ.UA. В "Укрэнерго" о введении ограничений пока не сообщали.
"По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня с 09:11 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди", – заявили в "Сумыоблэнерго". Там добавили, что:
- очередь отключения при ГАО отображается в реальном времени на сайте облэнерго;
- очередь в графиках аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых;
- графики почасовых отключений не используются.
Аналогичное заявление сделали в "Полтваоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение одной очереди ГАО", – говорится в сообщении.
Также об аварийных отключениях сообщила энергокомпания ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях используются экстренные отключения", – отметили там.
В Кировоградской области отключения начались с 09:17 часов. Количество очередей в "Кировоградоблэнерго" не уточняли.
Последний раз экстренные отключения света применялись 4 февраля. При этом следует учитывать, что не все облэнерго сразу сообщили о том, что в области задействованы ограничения.
Напомним, в Украине существует два режима ограничений подачи электроэнергии. Это:
- Графики аварийных отключений (ГАО, укр.– ГАВ) – они же экстренные отключения света.
Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.
- Графики почасовых отключений (ГПО, укр. – ГПВ) – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.
Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при ГАО, однако имеют четко определенный промежуток действия.
Обычно узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго уверяли: даже при ухудшении погодных условий украинцы останутся со светом. Но если к низким температурам присоединятся российские удары по энергетической инфраструктуре, то могут быть введены графики отключений электроэнергии. Вероятно, в ведомстве имели ввиду почасовые, а не экстренные отключения.
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