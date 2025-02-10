Украинцам могут отказать в помощи на оплату коммуналки: какие причины и что делать, чтобы добиться выплат

Украинцам могут не предоставить субсидию в случае наличия более 100 000 гривен на банковских счетах или собственности более одного жилого помещения. Отказ может быть также в случае значительных долгов по коммунальным услугам или по алиментам.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Оформление жилищной субсидии – один из способов получить государственную поддержку для оплаты коммунальных услуг.

Однако не все граждане имеют право на это льготное обеспечение. Существуют конкретные условия, при которых предоставление субсидии может быть отказано:

чрезмерная площадь жилья;

Один из основных критериев, определяющих право на получение субсидии – это площадь жилья. Если квартира превышает 130 кв. м, а индивидуальный дом – 230 кв. м, право на субсидию теряется. Исключение являются многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи и другие случаи, предусмотренные законодательством, в частности, когда жилье оформлено на несколько человек. Важно отметить, что субсидия не предоставляется на большое жилое пространство, если общая площадь излишне велика для типичного домохозяйства.

большие расходы за последний год;

Если за последние 12 месяцев члены домохозяйства совершили значительные покупки, превышающие 50 000 гривен, могут возникнуть проблемы с получением субсидии. Сюда входят покупки недвижимости, автомобилей, больших сумм по финансовым операциям, строительным материалам и т.д. Также большое количество расходов на услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных) или значительные денежные переводы могут стать основанием для отказа в предоставлении субсидии.

наличие нескольких жилых помещений;

Наличие нескольких жилых помещений может стать основанием для отказа в предоставлении субсидии. Если лицо владеет более одной недвижимостью (за исключением общежитий или жилья, находящегося на временно оккупированных территориях), субсидия не назначается. Также, если в домохозяйстве есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет, это может стать причиной для отказа.

наличие внушительной суммы на счетах;

Если на банковских счетах или в виде облигаций есть сумма свыше 100 000 гривен или если другие финансовые активы превышают этот порог, субсидия не предоставляется. Это направлено на то, чтобы обеспечить целевое использование помощи именно тем, кто реально нуждается в поддержке.

отсутствие официального дохода или невыплата ЕСВ;

В случае, если члены домохозяйства не имеют официального дохода или их средний доход меньше минимальной заработной платы, а также если они не платили ЕСВ (единый социальный взнос) в течение последних трех месяцев, они могут быть лишены права на субсидию. Есть некоторые исключения для студентов, безработных, пенсионеров, военнослужащих и лиц с подтвержденными сложными жизненными обстоятельствами.

долги за коммунальные услуги;

Просроченная задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 гривен или продолжающаяся более трех месяцев задолженность является еще одной причиной для отказа в предоставлении субсидии. Чтобы получить субсидию в таком случае, нужно уплатить долг или заключить договор о реструктуризации долга.

задолженность по алиментам;

Задолженность по алиментам более трех месяцев может стать основанием для отказа в предоставлении субсидии. Это касается лиц, не выполняющих свои обязательства перед детьми. Исключения только для лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, например, в случае лечения от наркозависимости или под домашним арестом.

Как избежать отказа в субсидии

Чтобы избежать отказа в субсидии, важно правильно подготовить все необходимые документы и внимательно заполнить заявление. Особое внимание следует обратить на следующие моменты:

правильное заполнение заявления и декларации: убедитесь, что все данные указаны корректно и нет ошибок или неточностей. Если вы не уверены, как заполнять форму, обратитесь за консультацией к специалистам ПФУ или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

убедитесь, что все данные указаны корректно и нет ошибок или неточностей. Если вы не уверены, как заполнять форму, обратитесь за консультацией к специалистам ПФУ или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП); полный пакет документов: перед подачей заявления проверьте, собраны ли все необходимые документы. Если у вас есть особые обстоятельства (например, пребывание за границей членов семьи более 60 дней), добавьте соответствующие подтверждающие документы;

перед подачей заявления проверьте, собраны ли все необходимые документы. Если у вас есть особые обстоятельства (например, пребывание за границей членов семьи более 60 дней), добавьте соответствующие подтверждающие документы; своевременное погашение долгов: если у вас есть задолженность за коммунальные услуги, попробуйте погасить его до подачи заявления на субсидию или заключите договор о реструктуризации долга.

Куда обратиться для оформления субсидии

В настоящее время существует несколько способов подачи заявления на субсидию, упрощающих этот процесс. А именно:

через сервисные центры ПФУ – лично или по почте;

– лично или по почте; онлайн через портал электронных услуг ПФУ или портал Действие;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов.

При заполнении заявления нужно указать информацию о членах семьи, адрес проживания, тип субсидии и реквизиты счета для зачисления средств. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы получить субсидию на аренду, ВПЛ нужно заключить типовой договор найма жилья, доступный на портале ПФУ (Пенсионного фонда Украины) или в отделениях ПФУ. Этот договор позволяет не только оформить государственную помощь, но и защищает арендатора от внезапного выселения или повышения арендной платы.

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