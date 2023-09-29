В Украине могут запретить отключать свет 6 категориям граждан: кого касается

В Украине власти могут запретить отключать свет 6 категориям уязвимых граждан. То есть в случае аварийных отключений электроэнергии таких потребителей должны заживить в первую очередь.

Министерство социальной политики разработало проект правительственного постановления, в котором также предлагается запретить отключать электроэнергию за неуплату некоторым уязвимым категориям населения. Минсоцполитики предлагает выделить 6 категорий уязвимых граждан:

получатели жилищных субсидий;

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями субсидий;

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лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;

приемные семьи, имеющие на попечении 3-х или более детей и не являющихся получателями субсидий;

бытовые потребители электроэнергии, которые находятся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медооборудования, питающегося от электрических сетей (должно подтверждаться сведениями и документами) и не являются получателями субсидии.

При этом для установления статуса уязвимого потребителя гражданам необходимо обратиться лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг с заявлением о взятии на учет и применении специальных мер защиты уязвимых потребителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2023 перечислят все субсидии. Их размер увеличится с учетом роста расхода на коммуналку (из-за отопительного сезона). Некоторым украинцам субсидии будут перечислены автоматически, другим придется повторно подавать документы.

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