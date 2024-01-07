В Украине могут ввести отключение света: эксперт назвал вероятную причину

В Украине уже в ближайшее время могут ввести плановые отключения электроэнергии. Это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

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Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафон. По словам эксперта, причина, по которой украинцам придется в ограниченном режиме пользоваться светом, — морозная погода.

"После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", - сказал Омельченко.

Он добавил, что в период похолодания уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватта и более. Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за границы, и у Украины есть такая возможность.

"Но все равно, в некоторые пиковые часы в Украине может ощущаться дефицит. Поэтому не исключено, что могут быть введены плановые отключения. Но это не значит, что они будут тотальными - это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", - рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UА, украинцам посоветовали иметь дома ряд вещей на случай отключения электроэнергии. В их числе, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей.

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