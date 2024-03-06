В Украине любая семья может в два раза снизить тариф на электроэнергию: что нужно сделать

В Украине тариф на электроэнергии в ближайшее время пересматривать не планируют. Он составляет 2,64 грн за кВт*час. Однако при этом любая семья может в два раза снизить стоимость электроэнергии: для этого нужно установить двухзонный счетчик и потреблять ток с 23 вечера до 7 утра.

Это следует из постановления Кабмина №544. Подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик. Он стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка быстро окупиться. К примеру, если вы тратите 250 кВт*час в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже за 10 месяцев покупка счетчика окупится.

Слухи о вероятном повышении цен Минэнерго регулярно опровергает. Еще несколько недель назад министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что действующая цена зафиксирована до апреля. В апреле будут ориентироваться по ситуации, однако никаких планов изменять цену по состоянию на данный момент нет. Обычно в преддверии повышения тарифов происходит оживленное обсуждение, чиновники объясняют причины роста тарифов. А проекты изменений "утекают" в СМИ еще до официального опубликования.

В Минэнерго считают, что новости о повышении тарифов распространяют в том числе и на дестабилизацию ситуации. "Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", - отметили в ведомстве.

И хотя ситуация в энергосистеме все еще сложна, такой необходимости повышать тариф, как была в прошлом году, уже нет. Кроме того, как показывает практика последних лет, ежегодный рост стоимости электроэнергии не происходит даже в очень сложных обстоятельствах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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