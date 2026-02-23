В Украине – круглосуточные графики: что происходит в энергетике 23 февраля
В большинстве регионов Украины в понедельник, 23 февраля, действуют почасовые отключения электричества. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. В районах с самой сложной ситуацией (в частности, на Одесщине и Киевщине) введены аварийные отключения.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 23 февраля: главное
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- Для бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Отключения света по областям: какие графики 23 февраля
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Киевская область
В части Бориспольского района введены экстренные отключения электроэнергии. В остальных районах области действуют стабилизационные отключения.
Полтавская область
Почасовые графики введены в объеме 1,5-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 20:00.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского и Хаджибейского районов города Одессы.
Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки, чтобы стабилизировать ситуацию. В остальных районах области действуют графики стабилизационных отключений (почасовые).
Где смотреть график отключений для своего региона
В целом, отмечают энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе:
Как сообщал OBOZ.UA, в целом уже несколько недель в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А кроме того, продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!