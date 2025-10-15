В Украине экстренные отключения света: где действуют аварийные "графики без графиков", а где их уже отменили

Утром 15 октября в ряде областей Украины – Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской (частнично) и Кировоградской – вводили аварийные отключения света (графики аварийный отключений, ГАО). Однако до 10 утра ограничения отменили как минимум на Полтавщине, Кировоградщине и Днепропетровщине. В Черниговской области при этом действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Такие "графики" (без фактического расписания) применяются в случае необходимости безотлагательно сбалансировать энергосистему, поэтому заранее предупредить потребителей об отключении невозможно. Об обновлениях в регионах сообщают облэнерго, OBOZ.UA следит за ситуацией.

Днепропетровская область

Компания "ДТЭК Днепровские сети" в 09:38 объявила об отмене экстренных отключений света. Ранее в компании уточняли, что ограничения вводились после российской атаки на энергосистему региона.

"После атаки врага на энергосистему в Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Отключения осуществляются по команде НЭК "Укрэнерго". Графики не действуют во время экстренных отключений. Срок восстановления света пока неизвестен. Мы обязательно сообщим, когда ситуация изменится", – говорилось на сайте "ДТЭК Днепровские электросети".

Кировоградская область

Сообщение о применении аварийных графиков и их отмене опубликованы на сайте "Кировоградоблэнерго". "15.10.2025 с 09 час. 19 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений (ГАО) отменено", – говорится в последнем на момент публикации новости обновлении.

Потребителей при этом предупреждали, что возможно одновременное введение ГАО и ГПО (почасовых графиков). "В случае одновременного введения в действие ГАО и ГПО время отключения по вашему графику может быть увеличено", – отмечали в компании утром.

Полтавская область

ГАО в регионе ввели с 7:34 утра, сообщили в "Полтаваоблэнерго". Отключения применялись для трех из шести очередей. Т.е. одновременно без света остается половина потребителей области.

Ограничения отменили после 9:20 утра. Отмечается, что соответствующую команду дало "Укрэнерго".

Черкасская область

В "Черкассыоблэнерго" сообщили о введении отключений с 7:35 утра. Отмечается, что графики применены частично, но не уточняется идет ли речь о районах, либо же о типе потребителей (например, только для промышленности).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – добавили энергетики.

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" отметили, что ГАВ действуют для 1-й, 2-й и 3-й очередей потребителей. А единственной причиной ограничений там назвали повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией РФ.

"Графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", – отметили также в компании.

Харьковская область

В "Харьковоблэнерго" проинформировали, что аварийные отключения применяют по всей Харьковской области. Кроме того, жителей региона призвали экономить электричество, когда оно есть.

"По команде НЭК "Укрэнерго" по Харьковской области применены графики аварийных отключений (ГАО). Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – говорится в сообщении.

Черниговская область

В регионе действуют графики почасовых отключений. На данный момент это единственная область, где обесточивания происходят прогнозировано и по плану. "Черниговоблэнерго" опубликовало расписание таких отключений на 15 октября:

Аварийные отключения света: что нужно знать

Графики аварийных отключений (ГАО) не имеют четких часов начала и завершения. Соответственно, нет и самих "графиков", а в названии это слово появилось, т.к. режим ограничений основан на перечне узлов электросетей, поделенном на группы/очереди, к которым могут быть применены отключения.

Энергетики объясняли, что физически не могут составить расписание таких отключений. ГАО вводятся практически "момент в момент" по указанию государственного оператора энергосистемы – НЭК "Укрэнерго".

Аварийные графики вводятся в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения. Решение о восстановлении электроснабжения также зависит от НЭК – распределение электроэнергии возможно только после получения команды от регионального диспетчера.

Поскольку ГАО – это аварийная мера, "Укрэнерго" тоже не може сообщать о ней заранее. Кроме того, информация о причинах применения такого режима и другие сведения не могут разглашаться, поскольку это может предоставить врагу представление о потенциале энергетических объектов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 октября несколько районов Киева пережили блэкаут. Причиной отключения стала проблема на одном из энергообъектов столицы в связи с перегрузкой сети.

